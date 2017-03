Neue Regelung für Ärztebereitschaft

Die Ärztekammer und die Gebietskrankenkasse haben eine neue Vereinbarung für den Bereitschaftsdienst in den Nächten an Wochenenden und Feiertagen getroffen. Ab 1. April werden diese Dienste nun vom Notruf NÖ organisiert.

Allgemeinmediziner können sich ab Samstag zum Bereitschaftsdienst in der Nacht von 19.00 bis 7.00 Uhr freiwillig beim Notruf Niederösterreich melden. Dieser übernimmt künftig die Organisation und Planung der Nacht-Bereitschaft an den Wochenenden und an den Feiertagen. Die Nacht-Bereitschaftsdienste an Werktagen werden bereits vom Notruf Niederösterreich eingeteilt.

Bisher wurde die Bereitschaft verpflichtend in den Kassenverträgen der Allgemeinmediziner geregelt und von der Ärztekammer für Niederösterreich organisiert. Nach Angaben der Ärztekammer soll die neue Regelung eine Entlastung vor allem für Ärzte in kleineren Sprengeln mit häufigen Bereitschaftsdiensten bringen. In den etwa 140 niederösterreichischen Gesundheitssprengeln steht untertags weiterhin ein Kassenarzt in seiner Ordination zur Verfügung.

Betont werden die Vorteile für Patienten und Ärzte

Die neue Regelung habe Vorteile sowohl für Patienten als auch für die Ärzteschaft, betonte Gerhard Hutter, Obmann der Niederösterreichischen Gebietskrankenkasse (NÖGKK): „Sichergestellt bleibt, dass für den Notfall die richtige Versorgung verlässlich und rasch zur Verfügung steht. Die Ärzte haben aber nicht mehr wie bisher von Freitagabend bis Montagfrüh Bereitschaft, sondern können sich in der Nacht regenerieren.“

„Die Patienten haben außerdem die Sicherheit, dass sie sowohl am Wochenende als auch zum Wochenstart einem ausgeruhten Hausarzt gegenübersitzen“, so Hutter. Die Notruf-Nummer 141 für den Bereitschaftsdienst bleibt unverändert.

Nach einem Wochenenddienst, bei dem man sowohl tagsüber als auch während der Nacht - zum Beispiel von Sonntag auf Montag - „zu mehreren Einsätzen gerufen wird, ist es sehr schwierig, die neue Arbeitswoche ausgeruht zu beginnen“, sagte Dietmar Baumgartner, Vizepräsident und Kurienobmann der Ärztekammer für Niederösterreich. „Aus diesem Grund haben wir uns dazu entschlossen, den Nacht-Bereitschaftsdienst am Wochenende abzugeben“, so Baumgartner.

