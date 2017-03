Mikl-Leitner vor Wahl zur Parteiobfrau

Johanna Mikl-Leitner wird heute beim Landesparteitag in St. Pölten zur neuen Obfrau der ÖVP Niederösterreich gewählt. Sie tritt damit in die Fußstapfen von Erwin Pröll, der seine Funktion nach fast 25 Jahren zurücklegt.

Erwin Pröll blickte beim 45. ordentlichen Landesparteitag der ÖVP Niederösterreich auf seine Obmannschaft zurück und verabschiedete sich mit einer emotionalen Rede von der Parteispitze - mehr dazu in Pröll: „Über uns hinausgewachsen“ (noe.ORF.at; 24.3.2017). Über seine Nachfolgerin Johanna Mikl-Leitner sagte er am Freitag zu Beginn des zweitägigen Parteitages: „Am Ende eines politischen Lebens zieht man Bilanz und macht sich Gedanken, wie es im Land weitergeht. Da bin ich sehr zuversichtlich. Mit Hanni Mikl-Leitner und ihrem Team sind wir sehr gut aufgestellt.“

zurück von weiter

Mikl-Leitner kehrte aus Bundespolitik zurück

Die 53-jährige Mikl-Leitner kehrte vor einem Jahr aus dem Innenministerium nach Niederösterreich zurück und wurde Landeshauptmann-Stellvertreterin. „Sie hat das professionell, mit Hingabe und mit Herz gemacht. Sie hat nicht gezögert oder gezaudert“, zollte Pröll Respekt und fügte hinzu: „Sie hat die Balkanroute geschlossen, als man in der Bundesregierung noch ‚Willkommen‘ gerufen hat. Sie hat als Sicherheitsministerin das getan, was notwendig war, ohne vor böswilligen Kommentaren und persönlichen Attacken einzuknicken“ - mehr dazu in Langjährige Wegbegleiterin von Pröll (noe.ORF.at; 25.3.2017).

Pröll appellierte an die Funktionärinnen und Funktionäre der ÖVP und bat, Mikl-Leitner zu unterstützen: „Sie kommt aus unserem Land, sie liebt unser Land und sie ist seit Jahrzehnten mit euch. Daher bitte ich euch schon heute, seid morgen mit ihr“, so Pröll bei seiner Abschiedsrede am Freitag.

Wahl der Landesobfrau und der Stellvertreter

Bei der heutigen Fortsetzung des Landesparteitages stehen die Neuwahlen im Mittelpunkt. Neben der Landesobfrau werden auch die künftigen Stellvertreter gewählt. Eröffnet wird der zweite Landesparteitag von Mikl-Leitner, danach folgen eine Interviewrunde mit Bundesminister Sebastian Kurz (um 9.20 Uhr) sowie eine Rede des Bundesparteiobmanns Reinhold Mitterlehner (um 9.30 Uhr).

Schließlich folgt die Rede der designierten Landesparteiobfrau Johanna Mikl-Leitner, die ab 11.05 Uhr auf noe.ORF.at live übertragen wird - mehr dazu in Mikl-Leitners Antrittsrede live auf noe.ORF.at. Ab 12.35 Uhr wird die Bekanntgabe des Wahlergebnisses erwartet. Stimmberechtigt sind 493 Delegierte.

Links: