Akupunktmassage für Hund und Katz

Alternative Behandlungsmethoden gibt nicht nur für den Menschen, sondern auch für Tiere. Etwa Tiermasseur Martin Oswald aus Hohenberg (Bezirk Lilienfeld) behandelt Tiere nach der Akupunkt-Methode, allerdings ohne Nadeln.

Bei der Akupunktmassage streicht Martin Oswald mit dem Finger oder mit einem Metallstab über das Fell. Die Energie soll damit wieder zum Fließen kommen, wie der Tiermasseur sagt. Behandelt werden die Tiere entweder zu Hause oder sie kommen zu Martin Oswald in den Behandlungsraum.

ORF NÖ

„Tiere sind ehrlicher als Menschen“

Martin Oswald liebt die Arbeit mit Tieren. Vor einigen Jahren arbeitete er noch als Abteilungsleiter in einem Baumarkt. „Mir sind oft wildfremde Hunde zugelaufen und haben sich von mir streicheln lassen“, erzählt der Tiermasseur gegenüber noe.ORF.at. „Ich habe mir gedacht, ich kann gut mit Tieren umgehen, und habe mit der Ausbildung zum Tiermasseur in Deutschland begonnen“.

Massage bei einem Chihuahua Tiermasseur Matrin Oswald massiert die Tiere mit den Händen und einem Metallstab

Auf die Frage, warum er lieber Tiere als Menschen massiert, hatte der Mostviertler eine klare Antwort. „Tiere sind ehrlicher als Menschen. Sie zeigen einem sofort, ob du es gut oder falsch machst. Und sie sind sehr dankbar“.

Massagebehandlungen für alle Tiere

Es geht bei den Massagen nicht nur um Wellness und Entspannung für die Tiere. Oswald behandelt zum Beispiel einen Pudel, der sich nicht am Hinterteil anfassen lässt, denn der Hund wurde an dieser Stelle gebissen. Durch die Massage lässt sich das Tier wieder an der Stelle streicheln.

Auch ein Stier, der tagelang nichts mehr gefressen hatte, wurde von ihm behandelt. „Der Stier, der hunderte Kilo wog, hat sehr feinfühlig auf die Massage reagiert. Nach einigen Behandlungen hat er wieder gefressen“, erzählt Oswald. Ein positiver Nebeneffekt von der Behandlung am Tier sei, dass sich auch die meisten Tierbesitzer wohler fühlen.

