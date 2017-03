Hausbesuche bei den jüngsten Patienten

Grete Melzer ist seit 28 Jahren in Korneuburg als mobile Kinderkrankenpflegerin unterwegs. Das Modell ist erfolgreich, trotz des bevorstehenden Ruhestands wird es dieses Angebot auch in Zukunft in Korneuburg geben.

Junge Mütter in Korneuburg haben für erste Fragen und Probleme mit ihrem Neugeborenen eine Ansprechperson: Seit fast drei Jahrzehnten ist Grete Melzer in der Stadt als mobile Kinderkrankenschwester unterwegs. Neben telefonischer Beratung bietet sie auch Säuglings- und Kinderpflege zu Hause an. Melzer ist diplomierte Kinderkrankenschwester und steht den Eltern von kranken Kindern bis zu einem Alter von 14 Jahren mit Rat und Tat zur Seite.

Die mobile Kinderkrankenschwester kann über den Haus- oder Kinderarzt zu einem kranken Kind gerufen werden oder vorsorglich zu Beratung in Säuglings- und Ernährungsfragen kontaktiert werden. Der Einsatz, der vom Niederösterreichischen Gesundheits- und Sozialfonds und von der Stadtgemeinde Korneuburg finanziert wird, ist für die Eltern kostenlos. Zu den wichtigsten Einsatzgebieten gehören die Anleitung und Beratung der Eltern in Pflegefragen, im Umgang mit dem kranken Kind oder bei der Durchführung ärztlicher Verordnungen.

Der diplomierten Krankenschwester ist es wichtig, die Eltern aufzuklären. „Es sind oft die einfachen Fragen, die Eltern haben, wenn sie ein Baby haben", sagt Grete Melzer im Gespräch mit noe.ORF.at. „Wenn man nach Hause kommt und einfach alles neu ist, kommt es manchmal zu Überforderungen.“ Oft höre sie Fragen zur richtigen Ernährung der Babys, also Stillen oder Flaschennahrung. Auch gebe es häufig Unsicherheiten in Bezug auf die Entwicklung des Kindes oder etwaige Hautprobleme, so Melzer. "Es ist immer die Frage, was ist normal und worauf muss ich achten.“

Nachfrage nach mobiler Krankenpflege steigt

Der Bedarf ist da. Allein im Jahr 2016 absolvierte Grete Melzer 748 Hausbesuche, 2015 waren es 660. In ihrer 28-jährigen Tätigkeit haben 36.820 Kontakte mit Familien in Form von telefonischen Beratungen oder Hausbesuchen stattgefunden. Für Neugeborene aus Korneuburg gibt es auch einen besonderen Service: einen Rucksack mit praktischen Dingen und Gutscheinen für Babys. Nach fast drei Jahrzehnten beendet Grete Melzer im Lauf des Jahres 2017 die Tätigkeit. Eine Nachfolge ist allerdings schon gefunden und das Projekt wird in Zukunft fortgesetzt.

