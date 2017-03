Tödliche Rauferei mit Vater: Sohn festgenommen

Ein 48-Jähriger aus Ober-Grafendorf (Bezirk St. Pölten) steht im Verdacht, seinen Vater bei einem Streit getötet zu haben. Laut vorläufigem Obduktionsergebnis dürfte der 70-Jährige erstickt worden sein.

Der Familienzwist auf einem bäuerlichen Anwesen war am Freitagabend derart ausgeartet, dass der 70-jährige ehemalige Landwirt starb und sein Sohn verletzt ins Krankenhaus gebracht werden musste, bestätigte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft St. Pölten einen Bericht in den „Niederösterreichischen Nachrichten“ („NÖN“).

Nach dem Vorliegen der ersten Obduktionsergebnisse wurde am Samstagabend der 48-jährige Sohn noch während seines Krankenhausaufenthalts festgenommen und zur weiteren Behandlung nach Krems gebracht. Das vorläufige Obduktionsergebnis deute jedenfalls auf einen Erstickungstod hin, hieß es seitens der Staatsanwaltschaft. Der Mann wurde am Sonntag einvernommen. Spätestens am Montag soll entschieden werden, ob die Untersuchungshaft verhängt wird. Das endgültige Obduktionsergebnis soll weitere Klarheit bringen.

