200.000 Euro für schadstoffärmere Pkw

Das Land Niederösterreich plant eine Förderaktion von 200.000 Euro für die Transportbranche. So soll etwa die Anschaffung von schadstoffärmeren Lkw oder Bussen mit einer sogenannten „Stilllegungsprämie“ unterstützt werden.

Nachdem die Anschaffung neuer Fahrzeuge bei den Investitionsprogrammen des Bundes nicht berücksichtigt worden sei, hilft in dem Fall das Land Niederösterreich. 2.000 Euro pro Firma macht die Prämie aus. Sie gilt für die Anschaffung von schadstoffärmeren Lkw über 12 Tonnen oder für Omnibusse mit mehr als acht Sitzplätzen.

ORF

Prämie gilt rückwirkend ab 1. Jänner 2017

Voraussetzung ist die Stilllegung eines Fahrzeuges der Klasse Euro 0 bis Euro 4. „Mit der geplanten Prämie unterstützen wir die niederösterreichische Transportwirtschaft bei der Anschaffung von schadstoffärmeren Fahrzeugen, die künftig benötigt werden", so Wirtschaftslandesrätin Petra Bohuslav (ÖVP). „Damit wird ein wichtiger Schritt in Sachen Umweltschutz gesetzt. Diese geplante Förderung soll auch helfen, dass unsere Unternehmen wettbewerbsfähig bleiben“, so Bohuslav zur neuen Prämie, die rückwirkend ab 1. Jänner 2017 bis 31. Dezember 2017 gelten soll.

Insgesamt sollen im Rahmen der Aktion 200.000 Euro seitens des Landes bereitgestellt werden. "Sie ist für unsere Betriebe nicht nur eine wichtige materielle Hilfe, sondern stellt auch eine moralische Unterstützung dar “, sagten Franz Penner, Obmann der Sparte Transport und Verkehr in der Wirtschaftskammer Niederösterreich (WKNÖ) sowie Karl Gruber, Obmann der Niederösterreichischen Fachgruppe Güterbeförderungsgewerbe.

Links: