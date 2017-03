Scheinwerfer löste Brand in Asylunterkunft aus

Nach dem Großbrand in einer Asylwerberunterkunft in Kirchberg an der Pielach (Bezirk St. Pölten) ist die Brandursache jetzt geklärt. Laut Landeskriminalamt löste ein Scheinwerfer den Brand aus.

In der Nacht von Freitag auf Samstag war in der Asylunterkunft ein Feuer ausgebrochen. Zehn Feuerwehren mussten zu dem Einsatz in dem Mehrparteienhaus ausrücken. Die Flüchtlinge, die in der Asylunterkunft untergebracht waren, wurden nicht verletzt. Mehr dazu unter Kirchberg/Pielach: Brand in Asylwerberunterkunft (noe.ORF.at; 25.3.2017).

einsatzdoku/Wagner

Der eingeschaltete Scheinwerfer am Dachboden der Asylunterkunft war durchgebrannt und hatte den Brand ausgelöst, teilte Chefermittler Erich Rosenbaum vom Landeskriminalamt Niederösterreich mit. Die Flammen breiteten sich anschließend auf den gesamten Dachstuhl aus. Eine politisch motivierte Tat wird von den Ermittlern ausgeschlossen.

Es gebe keine Anzeichen für Fremdverschulden, berichtete die Exekutive nach Ermittlungen des Landeskriminalamtes gemeinsam mit einem Sachverständigen des Bundeskriminalamtes. Die Schadenshöhe stand vorerst nicht fest.