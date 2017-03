Goldenes Priesterjubiläum für Propst Backovsky

Propst Bernhard Backovsky ist seit genau 50 Jahren Priester. Das Oberhaupt des Stiftes Klosterneuburg hat am Sonntag sein Goldenes Priesterjubiläum gefeiert, mit einem Dankgottesdienst.

Etwa 600 Gäste kamen am Sonntag in die Stiftsbasilika, um mit Generalabt Bernhard Backovsky sein 50-jähriges Priesterjubiläum zu feiern. In seine langjährige Amtszeit fallen unter anderem die Generalrenovierung des Stiftes oder das 900-Jahr-Jubiläum - mehr dazu in 900 Jahre: Stift Klosterneuburg feiert (noe.ORF.at; 15.11.2014).

Gewürdigt wurde am Sonntag vor allem Backovskys Tätigkeit in der Seelsorge. "Man muss auf die Menschen zugehen. Man muss fragen, wer er ist, was er macht, aber nicht ausfragen. Man muss den Menschen spüren lassen, dass man ihn bejaht, ihn anschauen und höflich sein“, so Backovsky.

ORF

Die Gratulanten und Gäste hoben bei den Feierlichkeiten vor allem Backovskys „großes Herz“ hervor. Die designierte Landeshauptfrau und Klosterneuburgerin Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) bedankte sich für seine Tätigkeiten für das Stift und für Klosterneuburg. „Du verstehst es uns im Glauben zu stärken, Werte zu vermitteln und ein großes Vorbild zu sein, das stets das Wohl des Menschen im Auge hat. Du verstehst es, uns allen Kraft und Mut zu geben“, erklärte Mikl-Leitner während des Dankgottesdienstes.

Soziale Projekte und ein offenes Stift

Neben seinem sozialen Engagement für Straßenkinder, war es dem 74-jährigen Generalabt der österreichischen Chorherrenkongregation stets ein Anliegen, das Stift für die Menschen zu öffnen, lobte Diözesanbischof Klaus Küng: „Er hat es geschafft, dass junge Menschen in das Stift kommen. Er setzt mit einem Blick in die Zukunft die richtigen Schritte“.

Der Apostolische Nuntius, Peter-Stephan Zurbriggen, schätze Backovsky als einen sehr liebenswürdigen, offenen Menschen, der Menschen mit viel Liebe begegne. „Genau das brauchen wir in der heutigen Zeit immer mehr.“

ORF

Propst Maximilian Fürnsinn vom Stift Herzogenburg kennt Propst Backovsky seit seinen Jugendjahren. „Ich war damals hier in diesem Juniorat der sogenannte Culinarius und musste für die Jause sorgen, da ich davor Fleischhauer war. Bernhard hat für den Wein und die Getränke gesorgt, also waren wir ein unschlagbares Team.“

Propst Backovsky wurde am 2. Jänner 1943 in Wien geboren, wuchs in Klosterneuburg auf und trat gleich nach der Matura 1961 in das Augustiner-Chorherrenstift Klosterneuburg ein. Sechs Jahre später empfing er die Priesterweihe. 1995 wurde er zum Propst des Stifts Klosterneuburg gewählt, 2002 zum Generalabt bestellt. Vor zwei Jahren wurde Backovsky das dritte Mal, und damit auf Lebenszeit, zum Propst gewählt.

Links: