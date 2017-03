„Guten Morgen Österreich“ ist ein Jahr alt

Am 29. März wurde „Guten Morgen Österreich“ ein Jahr alt. Anlässlich dieses Jubiläums gibt es viel zu feiern, denn mit mehr als drei Millionen Zuseherinnen und Zusehern seit Sendungsstart ist das ORF-Frühfernsehen Marktführer.

„Guten Morgen Österreich“ reist seit mittlerweile einem Jahr durch das ganze Land und besucht jede Woche ein anderes Bundesland. An insgesamt 244 Tagen wurde jeweils von 6.00 bis 9.00 Uhr drei Stunden live gesendet. In dieser Zeit empfingen die Moderatorinnen und Moderatoren mehr als 1.200 Studiogäste. Außerdem sorgten 488 musikalische Auftritte für das Rahmenprogramm. Seit Sendungsstart ließen sich knapp 3,28 Millionen Zuseherinnen und Zuseher zumindest einmal von „Guten Morgen Österreich“ aufwecken, das entspricht 45 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung.

800 km durch Niederösterreich unterwegs

Niederösterreich-Premiere war am 11. April 2016 in Baden. Direkt am Josefsplatz wurde das 18 Tonnen schwere Studio aufgebaut. Die erste Niederösterreich-Woche führte das Team von „Guten Morgen Österreich“ auch nach Berndorf, Heiligenkreuz (beides Bezirk Baden) sowie nach Mödling und Schwechat (Bezirk Bruck an der Leitha). In den letzten zwölf Monaten wurde das ORF-Frühfernsehen insgesamt 29 Mal aus Niederösterreich gesendet. Das gesamte Team, die umfangreiche Ausstattung und das mobile Studio legten dabei in Niederösterreich eine Strecke von fast 800 km zurück.

Macht „Guten Morgen Österreich“ Station in Niederösterreich, moderiert Nadja Mader an der Seite von Lukas Schweighofer. Vor ihrer ersten Sendung sei sie konzentriert gewesen, aber von Lampenfieber sei damals kaum etwas zu spüren gewesen, erzählte Mader vor der ersten Sendung am 11. April 2016: „Natürlich gibt es eine Anspannung, aber wir sind alle beschäftigt, sodass man fast keine Zeit hat, nervös zu sein. Ununterbrochen passiert etwas, von vier bis sechs geht es ziemlich rund.“

Staraufgebot in „Guten Morgen Österreich“

In einem Jahr „Guten Morgen Österreich“ gaben sich auch zahlreiche Stars die Ehre im mobilen Fernsehstudio. In Niederösterreich waren zum Beispiel der Oscarpreisträger Karl Markovics, die Sängerin Monika Ballwein, Alfons Haider, Peter Rapp und die ehemaligen Profisportler Michaela Dorfmeister, Kathrin Zettel und Andreas Buder zu Gast.

Sendungshinweis „Guten Morgen Österreich“, Montag bis Freitag, 6.00 - 9.00 Uhr

In der bevorstehenden Karwoche sendet „Guten Morgen Österreich“ wieder aus Niederösterreich. Zu Gast sind unter anderem die Musiker Seiler und Speer, Tony Wegas, Jazz Gitti, der ehemalige Fußballspieler Michael Konsel und die amtierende Miss Austria Dragana Stankovic.

Nächste Guten Morgen Österreich Termine in Niederösterreich:

10. April Neunkirchen

11. April Kirchberg am Wechsel

12. April Mönichkirchen

13. April Bad Schönau

14. April Hollenthon

