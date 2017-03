Dritter Niederösterreicher an der Spitze

In der Geschichte des Österreichischen Gemeindebundes hat mit dem 64-jährigen Alfred Riedl (ÖVP) der bisher dritte Niederösterreicher das Amt des Präsidenten übernommen. Riedl ist Bürgermeister in Grafenwörth (Bezirk Tulln).

Alfred Riedl wurde am 7. November 1952 in Grafenwörth geboren. Riedl studierte an der Wirtschaftsuniversität in Wien und eröffnete 1985 eine Steuerberatungskanzlei in Tulln. Später folgten weitere Standorte in St. Pölten, Krems und Korneuburg.

Seit 1998 im Landtag tätig

Die politische Karriere des 64-Jährigen begann 1990. Damals wurde Riedl Bürgermeister von Grafenwörth und zum Bezirksobmann des Verbandes der Niederösterreichischen Gemeindevertreter der ÖVP im Verwaltungsbezirk Tulln ernannt. 1997 wurde Riedl Finanzreferent des Niederösterreichischen Wirtschaftsbundes und seit 1998 ist er Abgeordneter zum Niederösterreichischen Landtag.

Seit mittlerweile 16 Jahren ist Riedl Präsident des Niederösterreichischen Gemeindevertreterverbandes der ÖVP. Seit 2007 war Riedl außerdem Erster Vizepräsident des Österreichischen Gemeindebundes und in dieser Funktion als Stellvertreter für Mödlhammer tätig. Mit 64 Jahren schaffte Riedl nun den Sprung an die Spitze des Österreichischen Gemeindebundes. Nach Ferdinand Reiter (1971 bis 1987) und Franz Romeder (1987 1999) ist Riedl damit der dritte Niederösterreicher an der Spitze des Österreichischen Gemeindebundes.

