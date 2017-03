Bauarbeiter nach Dacheinsturz schwer verletzt

Nach einem Dacheinsturz in Bruck an der Leitha ist am Mittwoch ein Bauarbeiter schwer verletzt worden. Das Areal wurde großräumig abgesperrt. Feuerwehr und Rettung müssten den Mann vom Dachgeschoß retten.

Der Unfall ereignete sich in einem leerstehenden Bürogebäude im Stadtzentrum. Das mehrgeschossige Gebäude wird derzeit saniert. Kurz nach Mittag war der Mann mit Arbeiten im Dachgeschoß beschäftigt, als sich laut Landesfeuerwehrkommando eine etwa 100 Quadratmeter große Fläche von der Betondecke des Dachgeschoßes löste.

zurück von weiter

Der Bauarbeiter wurde unter der Decke begraben und schwer verletzt. Die Feuerwehr konnte den Mann wenig später befreien, im Anschluss wurde er vom Notarzt reanimiert und notärztlich versorgt. Über die Drehleiter wurde der Mann vom Dachgeschoß gehoben und mit dem Rettungshubschrauber ins Spital geflogen.

Laut Feuerwehr schwebt der Mann in Lebensgefahr. Ein zweiter Arbeiter konnte sich vor dem Unfall noch rechtszeitig retten. Warum es zum Einsturz kam, stand Mittwochnachmittag laut Polizei noch nicht fest.