Schauspielerin Christine Jirku ist tot

Christine Jirku, bis 2016 Ensemblemitglied des Landestheaters Niederösterreich, ist in der Nacht auf Dienstag gestorben. Sie war am Landestheater in St. Pölten neun Jahre lang engagiert.

„Wir trauern um unser langjähriges Ensemblemitglied, unsere geschätzte Kollegin und Freundin, Christine Jirku, die in der Nacht von Montag auf Dienstag nach kurzer und schwerer Krankheit verstorben ist“, hieß es am Mittwoch in einer Aussendung des Landestheaters.

Christine Jirku war ab der Spielzeit 2007/08 bis zur Spielzeit 2015/16 Ensemblemitglied des Landestheaters Niederösterreich und in zahlreichen Produktionen zu sehen. Zuletzt trat sie im April 2016 in der mit einem Nestroy-Theaterpreis ausgezeichneten Produktion „Lichter der Vorstadt“ nach Aki Kaurismäki in der Regie von Alexander Charim auf.

Lukas Beck

Christine Jirku wurde 1945 in Wien geboren, in ihrer Geburtsstadt absolvierte sie auch an der Schauspielschule Krauss ihre Schauspielausbildung, weiters wurde sie auch in Gesang und Tanz ausgebildet. Sie hatte Engagements am Volkstheater Wien, am Theater in der Josefstadt, am Schauspielhaus Wien, am Rabenhof Wien und jüngst am Scala Theater in Wien.

Sie spielte in diversen eigenen Brecht-Abenden und war in Film- und Fernsehproduktionen zu sehen, unter anderem in dem Film „Hundstage“ (2000) in der Regie von Ulrich Seidl. 2013 wurde Christine Jirku für den Nestroy-Publikumspreis nominiert.