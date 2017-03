Publikum entscheidet über Karikaturpreis

Am Mittwoch hat die Ausschreibung für den diesjährigen Erich-Sokol-Preis für Karikaturen begonnen. Nominierte dürfen ein halbes Jahr lang im Karikaturmusem Krems ausstellen. Über die Preisträger entscheidet das Publikum.

Erich Sokol hat nicht nur das ORF-Auge entworfen, sondern war vor allem als Illustrator und Karrikaturist bekannt. Von der „Kronen Zeitung“ über das „Profil“ bis zum „Playboy“ wurden seine Karikaturen ausgestellt, Sokol war darüber hinaus Chefgrafiker des ORF und entwickelte als solcher viele bis heute bekannte Signations.

OMC Design/Stangl

Preis wird alle fünf Jahre vergeben

Der Erich-Sokol-Preis, der am Mittwoch vorgestellt wurde, wird alle fünf Jahre vergeben. Neben dem Hauptpreis für digitale Karikatur gibt es auch einen Würdigungspreis für das Lebenswerk sowie zwei Stipendien als „artist in residence“ in Krems. Die Einreichung beginnt ab sofort und dauert bis zum 1. Jänner 2018.

Gottfried Gusenbauer, der Direktor des Karikasturmuseums Krems, erklärt das Auwahlprozedere: „Eine aus 15 Personen bestehende Fachjury trifft eine Vorauswahl, diese 20 Nominierten werden ein halbes Jahr lang parallel zur Erich-Sokol-Ausstellung 2018 im Karikaturmuseum in einem eigenen Ausstellungsraum präsentiert. Dort hat auch das Publikum Gelegenheit, ein Voting abzugeben.“

Mikl-Leitner: „Karikaturmuseum ist einzigartig“

Weltweit arbeiten immer mehr Künstler in digitaler Technik. Auch Karikaturen und Cartoons werden oft nicht mehr mit Bleistift oder Tuschefeder entworfen, sondern am Computer gezeichnet, digital koloriert und manchmal auch digital publiziert. Sokol galt schon zu Lebzeiten als Wegbereiter einer neuen österreichischen Schule der Portrait-Karikatur. Der ihm gewidmete Preis soll der neuen Entwicklung hin zur digitalen Karikatur Rechnung tragen.

Erich Sokol Privatstiftung, Mödling

Das Land Niederösterreich vergibt die Auszeichnung in Zusammenarbeit mit der Erich-Sokol-Privatstiftung Mödling, den Landessammlungen und dem Karikaturmuseum Krems. Immerhin hat die Karikatur als Kunstform in Niederösterreich schon seit langem einen besonderen Stellenwert, so die designierte Landeshauptfrau Johanna-Mikl-Leitner: „Wir können stolz darauf sein und sagen, dass dieses Karikaturmuseum einzigartig in Österreich und in ganz Europa ist. Das zeichnet uns aus, weil wir den Fokus auf Karikatur, Comic und Satire legen. Das ist ein wunderbarer Mix und natürlich eine ganz tolle Plattform für unsere nationalen und internationalen Künstlerinnen und Künstler.“

