180 Schüler bei Brand in Sicherheit gebracht

In einer Fachhochschule in Krems ist am Mittwoch ein Brand ausgebrochen. 180 Schülerinnen und Schüler mussten in Sicherheit gebracht werden, verletzt wurde niemand. Der Brand soll in einem Klassenzimmer ausgebrochen sein.

Gegen 16.45 Uhr ging die Meldung bei der Feuerwehr über einen Brand in einer Kremser Schule ein. Als die Feuerwehrleute am Einsatzort eintrafen, befanden sich bereits alle 180 Schülerinnen und Schüler im Freien. Nicht nur die Fachhochschule, auch das angrenzende Gymnasium wurde evakuiert. Das Feuer soll in einem Computersaal im zweiten Stock des Hauses ausgebrochen sein, so die Angaben der Feuerwehr Krems.

Durch die geschlossene Tür des Computersaals breitete sich das Feuer nur langsam aus. Es entwickelte sich jedoch starker Rauch, der immer wieder unter der Tür hervortrat. Um eine weitere Rauchausbreitung auf andere Klassenräume zu verhindern, baute die Feuerwehr einen mobilen Rauchverschluss in die Zimmertüre ein, bevor sie den Brand löschte. Bei dem Einsatz waren etwa 50 Feuerwehrleute der Feuerwehren Hauptwache und Egelsee im Einsatz.

