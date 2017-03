Verletzter bei Absturz mit Segelflugzeug

Beim Absturz eines Segelflugzeuges im Bezirk Scheibbs ist am Mittwoch ein 60-jähriger Pilot verletzt worden. Laut Polizei dürfte der Flieger aufgrund von Abwinden abgestürzt sein. Der Pilot verlor die Kontrolle über den Segelflieger.

Nach dem Absturz kam der Flieger auf einer Wiese nahe einer Landstraße in Unteramt in der Gemeinde Gresten-Land zum Stillstand. Der Mann aus dem Bezirk Melk wurde vom Notarzthubschrauber in das Landesklinikum Amstetten geflogen, berichtete die Polizei am Donnerstag.

Der Niederösterreicher war vom Flugplatz in St. Georgen am Ybbsfelde (Bezirk Amstetten) aus gestartet, er war alleine unterwegs. Aufgrund von Abwinden dürfte es laut Polizei gegen 15.30 Uhr zu Problemen gekommen sein, wodurch der Flieger abstürzte.