Conchita eröffnet die Ybbsiade

Das größte Kabarett- und Kleinkunstfestival im deutschsprachigen Raum, die Ybbsiade, wird am Freitag von Conchita eröffnet. Bis 29. April stehen 21 Kabaretts und Konzerte auf dem Programm.

Mit Song-Contest-Siegerin Conchita startet die 29. Ybbsiade am Freitag in Ybbs an der Donau (Bezirk Melk). Den Abschluss, am 29. April, macht Konstantin Wecker mit „Solo am Klavier“. Zwischen den beiden Künstlern liegen 19 weitere Veranstaltungen. Die kabarettistischen und musikalischen Events finden immer ab 19.30 Uhr in der Stadthalle Ybbs, dem Babenbergerhof, dem Festsaal des Therapiezentrums und der Galerie im Zentrum statt.

Umrahmt wird die diesjährige Ybbsiade vom 700-jährigen Jubiläum der Stadt Ybbs an der Donau. „Das hat mich, in bester Zusammenarbeit mit dem Team des Ybbsiade Büros, beflügelt“, sagt Intendant Joesi Prokopetz, „es ist uns gelungen, dem Publikum heuer wieder ein Programm zu bieten, das - und ich neige selten zu Superlativen – die Wertung ‚Fünf-Stern-Superior‘ verdient.“ Das Festival sei „mit hoher Kraftreserve auf dem Weg zu landesweiter Bedeutung“, so der Intendant.

Gary Milano

Vier Niederösterreich-Premieren bei der „Ybbsiade“

Als Highlight der Ybbsiade gilt das Gedenkkonzert „A Tribute to Falco“ mit Reinhold Bilgeri, Bella Wagner und der Original Falco Band zum Abschluss des Festivals. Außerdem bietet die Ybbsiade heuer vier Niederösterreich-Premieren. Intendant Prokopetz steht am 2. April mit seinem Programm „Vollpension“ selbst auf der Bühne der Stadthalle. Verena Scheitz ist am 4. April das erste Mal mit „Iss was G’Scheitz“ in Niederösterreich zu sehen. Gerald Fleischhacker zeigt am 18. April „Ich bin ja nicht deppert!“ und Fredi Jirkal kommt als der Heimwerkerprofi am 5. April.

Jahrelang wünschte man sich bei der Ybbsiade die bayrische Kabarettistin Monika Gruber. Heuer tritt sie mit Viktor Gernot am 7. April mit ihrem gemeinsamen Kabarettprogramm „Küss die Hand“ auf. Klaus Eberhartinger zeigt am 1. April „Im Trio“, Nina Hartmann und O. Lendl am 19. April „Match me if you can“. Paul Pizzera liefert am 21. April „Sex, Drugs & Klei’n’Kunst“ und Klaus Eckel einen Tag später „Zuerst die gute Nachricht!“.

Jazz am Ostersonntag

Am 23. April präsentiert das Festival den „neu aufgehenden Stern am Kabaretthimmel“, wie er vom Festivalteam bezeichnet wird, Manuel Dospel. Er zeigt sein Programm „Unjugendfrei“. Am Ostersonntag spielt das Jugendjazzorchster Niederösterreich auf, am 26. April die Band J@zz.at mit „A Tribute to Miles Davis“. Willy Astor, Deutschlands wahrscheinlich berühmtester Verb-Brecher, Silbenfischer und Vers-Sager, wie er sich selbst nennt, stellt sein neues Programm „Reim Time“ vor.

Bei Edi Jäger heißt es am 25. April „Wenn Frauen fragen“. Ergänzt werden die Kabarett- und Musik-Veranstaltungen mit einem „Avantgarde Brunch“ mit Dieter Chmelar und Oskar Gigele am 23. April ab 10 Uhr sowie mit dem Märchen „Aladdin“ in zwei Schulveranstaltungen am 20. und 21. April, jeweils ab 9 Uhr.

