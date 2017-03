Zehn ehrenamtliche Projekte ausgezeichnet

In zehn Kategorien wurde der Ehrenamtspreis am Donnerstag verliehen. Landeshauptmann-Stellvertreterin Karin Renner (SPÖ) hat als Präsidentin des Vereines „Pro Niederösterreich“ in St. Pölten die zehn Ausgezeichneten vorgestellt.

In zehn Kategorien wurde der Ehrenamtspreis im verliehen. Für den Bereich Einsatzorganisationen wurde etwa die Bergrettung Niederösterreich ausgezeichnet, bei der Jugendförderung die Feuerwehrjugendbetreuer des Bezirkes Sankt Pölten, im Bereich Menschenrechte die Initiative Connect Mödling.

190 Millionen Arbeitsstunden leisten Freiwillige

Landeshauptmann-Stellvertreterin Renner betont in ihrer Funktion als Präsidentin des Vereines „Pro Niederösterreich“ die immense gesellschaftliche Bedeutung der ehrenamtlich geleisteten Stunden. „Wir wissen aus Studien, dass viele ehrenamtlich Tätige oftmals in zwei Vereinen engagiert sind. Mit diesem Ehrenamtspreis wollen wir diesen großartigen Einsatz der Niederösterreicher und Niederösterreicherinnen würdigen.“

ORF

In Zahlen gegossen, lässt sich die Bedeutung nochmals unterstreichen. 660.000 Frauen und Männer sind in den unterschiedlichsten Bereichen ehrenamtlich engagiert, etwa in der Arbeit mit Senioren, bei Menschen mit Behinderungen, in den Pfarren, in der Flüchtlingsbetreuung, Initativen zur Integration, den Sport-, Musik- oder Theatervereinen. Die Freiwilligen leisten pro Jahr etwa 190 Millionen an Arbeitsstunden. Das entspricht einem Produktionswert von drei Milliarden Euro. Die Preise sind jeweils mit 1.000 Euro dotiert.

Die zehn Preisträgerinnen und Preisträger

Kategorie Zukunft:

Bereich Bildung: Schulische Nachmittagsbetreuung ASO Purkersdorf

Bereich Jugendförderung: Feuerwehrjugend-Betreuer des Bezirkes St. Pölten

Bereich Sport: Schwimmwettbewerb VS und NMS Gaming - Heinrich Seidl

Kategorie Verantwortung:

Bereich Gesundheit: Landessanitätsbewerbe ASBÖ Landesverband NÖ - Samariterjugend Wilhelmsburg

Bereich Lebensrettung: First Responder - Rotes Kreuz Bezirk Korneuburg

Bereich Einsatzorganisationen: Bergrettung Niederösterreich

Kategorie Gesellschaft:

Bereich Demokratie/Zusammenleben: Glauben durch Sport näherbringen - Gisela Porod, Frauenhofen

Bereich Menschenrechte/Integration: Initiative „Connect Mödling“ - Friederike Demattio und Ingrid Kuhn

Bereich Generationenverständigung: Ehrenamtliche Fahrer des Vereins Gemeindebus Gerersdorf

Sonderpreis für Innovation im Ehrenamt:

Not- und Katastrophenfunkreferat des Österreichischen Versuchssenderverbandes NÖ - Karl Speckmayr, Obergrafendorf

Link: