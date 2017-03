2018 kommt Rauchverbot für Unter-18-Jährige

Das Rauchverbot für Unter-18-Jährige kommt Mitte 2018: Die Jugendreferenten der Bundesländer haben sich bei einer Konferenz in Krems auf die Umsetzung dieses Vorschlags von Familienministerin Sophie Karmasin (ÖVP) geeinigt.

Mitte 2018 soll das neue Alterslimit für den Kauf von Zigaretten in Kraft treten, in Kombination mit einem Maßnahmenpaket zur Prävention. Karmasin freute sich über diesen „eindeutigen und weitreichenden“ Beschluss und sprach von einem Meilenstein in der gesundheitspolitischen Jugendpolitik.

Neben der Anhebung des Schutzalters von 16 auf 18 Jahre beim Nikotinkonsum kamen die Jugendlandesräte überein, an der Harmonisierung der Jugendschutzbestimmungen zu arbeiten.

