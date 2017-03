Acht Mio. Euro Investitionen am Semmering

Eine Woche nach dem Ende der Wintersaison am Semmering beginnen die Vorbereitungen für die kommende Skisaison. So werden z.B. in das Grand Hotel Panhans und in die Bergbahnen Hirschenkogel acht Millionen Euro investiert.

Zu Jahresbeginn gab es noch Gerüchte über Zahlungsschwierigkeiten der ukrainischen Investorengruppe rund um Viktor Babushchak, dem Geschäftsführer des Grand Hotel Panhans und der Bergbahnen Hirschenkogel. Jetzt fließen 1,5 Millionen Euro in das Grand Hotel. Babushchak betont die Notwendigkeit der Sanierungsarbeiten: „Speziell die Arbeiten an Heizung, Klima und Lüftung müssen behördlich und auch wegen ihres Alters durchgeführt werden.“ Darüber hinaus sollen auch einige Zimmer renoviert werden. Wegen der Umbauarbeiten bleibt das Hotel bis Anfang Juni geschlossen.

Kurz nach der Übernahme der Bergbahnen Hirschenkogel hatte Viktor Babushchak bereits umfassende Pläne für das Skigebiet vorgestellt. Er räumt nun ein: „Vielleicht war ich damals auch zu optimistisch.“ Doch jetzt soll das Wintersportgebiet um etwa 6,5 Millionen Euro modernisiert werden. Das Hauptaugenmerk richtet man auf Beschneiungstechnik und Schneekanonen. In Zukunft soll nämlich die künstliche Beschneiungsdauer von zwei Wochen auf fünf Tage reduziert werden.

Neue 3,5-km-Piste für Anfänger geplant

Mit Beginn der Wintersaison 2017/18 möchte Viktor Babushchak außerdem auch eine neue Piste eröffnen: „Unser Wunsch ist, auch eine neue, leichtere Pisten zu schaffen, denn die Pisten am Semmering sind relativ steil.“ Die neue 3,5 km lange Anfängerpiste soll am Außenhang beim Sessellift „Blauer Blitz“ entstehen. Behördliche Schwierigkeiten erwarte man nicht.

In der vergangenen Wintersaison rührten nicht nur die guten Wetterbedingungen, sondern auch die Weltcuprennen die Werbetrommel für den Semmering gerührt. So ist der Liftkartenverkauf im Vergleich zum Vorjahr um etwa 10 Prozent angestiegen. Der Damen-Weltcup soll übrigens auch 2018 und 2020 am Semmering stattfinden.

Nikolaus Dopler, noe.ORF.at

