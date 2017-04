Duo überfiel Bank in Oberwaltersdorf

In Oberwaltersdorf (Bezirk Baden) ist am Freitagnachmittag eine Filiale der Volksbank überfallen worden. Ein Täter konnte wenig später festgenommen werden, ein Komplize befindet sich allerdings noch auf der Flucht.

An dem Banküberfall in Oberwaltersdorf dürften zumindest zwei Männer beteiligt gewesen sein, bestätigte ein Sprecher der Polizei mehrere Medienberichte. Ihnen gelang zunächst die Flucht, wenig später konnte ein Verdächtiger in der Nähe des Tatortes aber festgenommen werden.

Beute in Maschinenhalle versteckt

Eine Passantin beobachtete den Mann, als er eine Plastiktasche im Eingangsbereich einer Maschinenhalle versteckte. In der Tasche, die von der Tatortgruppe des Landeskriminalamtes sichergestellt wurde, war die Beute versteckt. Der mutmaßliche Bankräuber wurde am Samstagvormittag einvernommen, auch eine Hausdurchsuchung wurde durchgeführt.

Monatsrevue / Thomas Lenger

Der Überfall auf die Volksbankfiliale ereignete sich am Freitag kurz vor 15.00 Uhr, die Polizei löste umgehend eine Alarmfahndung aus, der oder die Komplizen waren am Samstagvormittag aber nach wie vor auf der Flucht. Verletzt wurde niemand.

