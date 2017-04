Ansturm auf Wachauer Marillenblüte

Die Marillenblüte in der Wachau ist ein Naturschauspiel, das jedes Jahr aufs Neue Tausende Gäste anlockt. Den Wachauer Marillenbauern beschert das gute Umsätze. Der Kehrseite der Medaille: Autofahrer brauchen viel Geduld.

Frühsommerliche Temperaturen und strahlender Sonnenschein bescheren der Wachau an diesem Wochenende die Vollblüte von mehr als 100.000 Marillenbäumen. Deshalb erhalten „alle Freunde der Wachauer Marille die Gelegenheit, die Marillenblüte direkt im Marillengarten mit allen Sinnen zu erleben und Fotos zu machen“, heißt es auf der Homepage des Vereins „Original Wachauer Marille“. Dazu gibt es Marillenbrand, Marillenmarmelade oder Marillennektar.

zurück von weiter

„Wir haben einen kalten, schneereichen Winter gehabt und nun haben wir warmes, trockenes Blühwetter. Das sind natürlich perfekte Bedingungen für die Wachauer Marille“, sagt der Obmann des Vereins „Original Wachauer Marille“, Franz Reisinger. Am rechten Donauufer haben die Marillenbauern ihre Gärten in Aggstein, Mitterarnsdorf, Bacharnsdorf und Furth geöffnet, am linken Ufer der Donau in Gut am Steg.

Hoffen auf frostfreie Nächte

„Wenn die Marillen blühen, ist das Frühjahr so richtig angekommen“, sagt Martin Bergkirchner, der seine Gäste in Mitterarnsdorf empfängt. Er hofft nun auf frostfreie Nächte und erklärt: „Das Besondere in der Wachau ist, dass wir tagsüber ein gemäßigt warmes Klima haben und in der Nacht sind es die kühlen Fallwinde, die vom Dunkelsteiner Wald oder vom Waldviertel in die Wachau herunter kommen. Diese Temperaturunterschiede machen das Besondere im Aroma aus, beim Wein und bei der Marille.“

Frühlingserwachen in der Wachau Mehr als 100.000 Marillenbäume in der Wachau haben die Vollblüte erreicht. noe.ORF.at hat sich das Naturschauspiel angesehen.

Der Verein „Original Wachauer Marille“ erwartet an diesem Wochenende einen Besucherrekord. Und auch bei den Heurigen herrscht heute und morgen Hochbetrieb: „Bei uns ist es aufgrund der Marillenblüte stressig, es ist das erste Wochenende und es herrscht Ausnahmezustand“, sagt zum Beispiel Judith Pulker aus Rührsdorf.

Marillenblüte via Webcam

Alle, die mit dem Auto durch die Wachau wollen, brauchen mehr Geduld. Wer die Marillenblüte deshalb lieber vom Wohnzimmer aus verfolgen will, kann das via Webcam auf wachauermarille.at oder marillenbluete.at tun. Die Marillenbauern schätzen, dass die Marillenblüte in der Wachau noch bis zum Ende der kommenden Woche zu sehen ist.

Link: