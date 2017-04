Traktor fing während der Fahrt Feuer

In Rohrendorf (Bezirk Krems) hat ein Traktor während der Fahrt zu brennen begonnen. Der Lenker konnte sich in Sicherheit bringen, der Traktor wurde jedoch zerstört. Während der Löscharbeiten war die Bundesstraße gesperrt.

Der Vorfall ereignete sich bereits am Donnerstag. Der Lenker war mit seinem Traktor auf der Bundesstraße 35 unterwegs, als das Fahrzeug Feuer fing. Nach Angaben des Bezirksfeuerwehrkommandos Krems reagierte der Mann geistesgegenwärtig, lenkte den Traktor an den Straßenrand und brachte sich in Sicherheit.

zurück von weiter

Die Feuerwehren Rohrendorf und Theiss waren mit mehrere Fahrzeugen im Einsatz. Beamte der Polizeiinspektion Hadersdorf sperrten während der Löscharbeiten die Bundesstraße ab. Verletzt wurde niemand.