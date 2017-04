Klimaverträgliche Mobilität gesucht

„Klimaverträglich mobil“ lautet das Motto des Mobilitätspreises, den der Verkehrsclub Österreich, das Land Niederösterreich und die ÖBB vergeben. Bewerben können sich Betriebe, Gemeinden, Vereine, Schulen und Start-ups.

Geht es um den Umstieg auf umweltfreundliche Verkehrsmittel, so setzt der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) derzeit große Hoffnungen in die digitale Welt. Durch Handy-Apps beispielsweise könnte die Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln laut VCÖ erleichtert werden. Solche und ähnliche Ideen werden heuer deshalb in einer eigenen Kategorie ausgezeichnet.

Schulen und Unis im Fokus

Um das UN-Klimaabkommen von Paris einzuhalten, müsste der Verkehr bis 2050 weitgehend emissionsfrei werden, lautet die Argumentationslinie beim VCÖ. Dazu brauche es vorbildliche Projekte sowie innovative Ideen und Konzepte für eine Mobilität mit Zukunft.

Gesucht werden speziell auch Abschlussarbeiten, Projekte und Projekt-Ideen aus Wissenschaft und Forschung sowie von Universitäten und Fachhochschulen. Auch das beste Konzept oder Projekt von Studierenden sowie Schülerinnen und Schülern wird in einer Kategorie ausgezeichnet.

Preisverleihung im September

Generell werden beim Mobilitätspreis sowohl bereits umgesetzte Projekte als auch visionäre Konzepte und Ideen zugelassen. Die Einreichfrist läuft bis 9. Juni. Die Einreichungen werden von einer Fachjury bewertet und im September ausgezeichnet. Gesucht werden Ansätze aus folgenden Bereichen:

Klimaverträglicher Personenverkehr

Klimaverträglicher Güterverkehr

Digitalisierung für eine klimaverträgliche Mobilität

Barrierefreie und sozial gerechte Mobilitätslösungen

Technologien und Innovationen für Energieeffizienz und CO2-Reduktion

