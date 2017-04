Mann grillte in Wohnung - tot

Zu einem dramatischen Unglück ist es am Samstag in Trumau (Bezirk Baden) gekommen. Ein 34-jähriger Mann kam beim Grillen in einer Wohnung ums Leben. Er starb an den Folgen einer Kohlenmonoxidvergiftung.

Dass er in der Wohnung einen Kohlengriller angeheizt hatte, dürfte dem Mann zum Verhängnis geworden sein. Dabei sei offenbar gefährliches Kohlenmonoxid entstanden, das sich in der Wohnung ausgebreitet habe, so die Kriminalpolizei Niederösterreich. Warum der 34-Jährige in der Wohnung den Griller verwendet hatte, ist noch unklar. Ihm wurde vor einiger Zeit der Strom abgesperrt.

Als die Feuerwehr eintraf, war der Mann höchstwahrscheinlich bereits tot und der Griller noch warm. Weil die Kohlenmonoxidwarngeräte der Einsatzkräfte anschlugen, geht man davon aus, dass der Mann erstickt ist. Der herbeigerufene Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Gefunden wurde er von Freunden, die ihn besuchen wollten. Sie wurden zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Die Staatsanwaltschaft überprüft nun den Todesfall.