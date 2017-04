Feuerwehr warnt vor Waldbränden

Die Feuerwehr warnt ungewöhnlich früh vor einer hohen Waldbrandgefahr. In den vergangenen Wochen hat es kaum geregnet, dazu kommen sommerliche Temperaturen. Die Einsatzkräfte rücken derzeit täglich zu Bränden aus.

Am Samstagnachmittag wurde die Feuerwehr zu einem Waldbrand in Hollenburg (Bezirk Krems) gerufen. Vier Feuerwachen aus Krems und die Freiwillige Feuerwehr Krustetten standen zwei Stunden lang im Einsatz, um das Feuer zu löschen. Weitere Einsätze gab es am Samstag auch in den Bezirken Zwettl und Tulln.

Feuerwehr Krems / Benjamin Flatschart

Mehr als 100 Feuerwehrleute waren am Freitag bei einem Flurbrand in Wiener Neustadt im Einsatz. Auf dem Flugfeld gerieten 14 Hektar Wiese bei einer Gefechtsübung des Bundesheeres in Brand - mehr dazu in Bundesheer löste bei Übung Flurbrand aus (noe.ORF.at; 31.3.2017). In einer Aussendung wies die Feuerwehr Wiener Neustadt daraufhin auf ein erhöhtes Wald- und Flurbrandrisiko hin. Als Grund wurde die anhaltenden Trockenheit nach einem ungewöhnlich niederschlagsarmen März genannt.