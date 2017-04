Landeskriminalamt sucht neuen Leiter

Das Landeskriminalamt Niederösterreich sucht einen neuen Chef. Der bisherige Leiter, Franz Polzer, ist seit wenigen Tagen in Pension. Die Ausschreibungsfrist ist zu Ende, dem Vernehmen nach soll es sieben Bewerber geben.

Noch steht nicht fest, wer dem 63-jährigen Franz Polzer als Chef des niederösterreichischen Landeskriminalamts (LKA) nachfolgen wird. Weder die Landespolizeidirektion (LPD) noch das Innenministerium wollen sich dazu äußern. Sie verweisen darauf, dass es sich um ein laufendes Verfahren handelt. Auch über zuletzt ins Spiel gebrachten Namen von möglichen Nachfolgekandiaten will man nichts sagen.

ORF

Bis der Posten besetzt ist, übernimmt Klaus Preining vorübergehend die Leitung des Landeskriminalamtes. Franz Polzer war fast zwölf Jahre lang LKA-Chef. Davor, also vor der Polizeireform (Anm.: Am 1. Juli 2005 wurde die Zusammenlegung von Polizei, Gendarmerie und Kriminalpolizei vollzogen), leitete er die Kriminalabteilung. In seinen 42 Dienstjahren löste Polzer zahlreiche aufsehenerregende Fälle. Dazu gehörten der Amoklauf in Annaberg im Jahr 2013 genauso wie der Weinskandal 1985.

Link: