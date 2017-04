Großeinsatz nach Dachstuhlbrand in Enzenreith

In Enzenreith (Bezirk Neunkirchen) ist am späten Sonntagnachmittag am Dachstuhl eines Wohnhauses ein Feuer ausgebrochen. Das Gebäude wurde dabei schwer beschädigt. Mehr als 100 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

Nachdem der Dachstuhl zu brennen begonnen hatte, gingen bei der Feuerwehr mehrere Notrufe ein. Insgesamt rückten acht Feuerwehren mit 108 Helfern aus, um die Flammen zu löschen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung soll das Feuer bereits kilometerweit sichtbar gewesen sein.

zurück von weiter

Flammen schlugen aus dem Dachstuhl

Kurz nach Eintreffen der Einsatzkräfte soll es zu einer sogenannten Durchzündung gekommen sein. Die Flammen schlugen daraufhin aus dem Dachstuhl. Unter schwerem Atemschutz versuchten die Helfer, die Flammen einzudämmen. Die am Dach befindlichen Solarkollektoren sollen die Löscharbeiten jedoch erheblich erschwert haben.

Den Helfern gelang es schließlich, den Brand zu löschen und den Wasserschaden in der darunter liegenden Etage möglichst gering zu halten, wie es heißt. Am Wohnhaus soll ein erheblicher Schaden entstanden sein. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.