Arbeitslosigkeit seit langem erstmals rückläufig

Mit 354.000 Menschen ohne Job ist die Zahl der Arbeitslosen österreichweit weiter zurückgegangen. Erstmals seit mehr als fünf Jahren ist nun auch in Niederösterreich die Arbeitslosigkeit rückläufig, sie ging im März um 1,8 Prozent zurück.

Erstmals seit Dezember 2011 gibt es in Niederösterreich rückläufige Arbeitslosenzahlen. Im März waren 61.000 Menschen arbeitslos gemeldet, dazu kamen noch knapp 11.000 Schulungsteilnehmer (+10,1 Prozent). Laut dem Arbeitsmarktservice (AMS) zeigt sich der Aufwärtstrend in der Wirtschaft nun auch am niederösterreichischen Arbeitsmarkt.

„Die Menschen brauchen eine IT-Kompetenz“

Die für den Arbeitsmarkt zuständige designierte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) sieht die Entwicklung als Ergebnis der vielen Maßnahmen, die zuletzt gesetzt worden seien. Diese würden weiter forciert: „Es geht vor allem darum, die Menschen auf die Digitalisierung vorzubereiten. Sie brauchen eine gewisse IT-Kompetenz. Diese muss vermittelt werden. Dafür haben wir sehr viele arbeitsmarktpolitische Programme.“

Allerdings profitierten von der gesunkenen Arbeitslosigkeit ausschließlich Männer (-3,2 Prozent). Denn bei den Frauen stieg die Arbeitslosigkeit weiter leicht an (+0,1 Prozent). Unterschiede gibt es darüber hinaus auch bei der Staatsangehörigkeit: Während die Arbeitslosigkeit unter Österreichern mittlerweile rückläufig ist (-3,0 Prozent), steigt sie bei Personen mit ausländischer Staatsbürgerschaft nach wie vor an (+3,5 Prozent).

Schwierige Jobsuche für ältere Arbeitslose

Besonders schwierig ist die Jobsuche für gesundheitlich beeinträchtigte Menschen und für Personen mit keiner oder geringer Qualifikation. Auch über 50-Jährige schaffen den Wiedereinstieg ins Berufsleben nur schwer. In dieser Gruppe stieg die Arbeitslosigkeit um 7,5 Prozent. Erfreuliche Nachrichten gibt es hingegen bei den Jugendlichen, bei ihnen sank die Zahl der Arbeitslosen um 15 Prozent.

