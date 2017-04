Flugzeugausstatter List expandiert

Der Flugzeugausstatter F/List aus Thomasberg bei Edlitz (Bezirk Neunkirchen) expandiert in Deutschland. Das Unternehmen hat am Montag die OHS Aviation Services GmbH mit Sitz in Berlin-Schönefeld samt 31 Mitarbeitern übernommen.

Mit der Übernahme will F/List seine Stellung im europäischen Markt festigen und mittels der zusätzlich erworbenen Zertifizierungen das Portfolio der angebotenen Leistungen erweitern. Die Geschäftstätigkeit der OHS Aviation Services ist in die neu gegründete F. List Germany GmbH, ein Tochterunternehmen der F. List GmbH aus Thomasberg, übergegangen.

Neben dem Sitz in Berlin-Schönefeld zählen Stuttgart, Wildau (Brandenburg) und Basel zu den weiteren Niederlassungen. F/List plant laut einer Aussendung zufolge umfassende Investitionen an allen übernommenen Standorten, insbesondere in die IT-Infrastruktur, Maschinen und Anlagen. Die 31 Mitarbeiter von OHS wurden übernommen.

„Ausgezeichnete Basis“ in Berlin-Schönefeld

Über das Vermögen des national und international tätigen Unternehmens für Instandsetzung und Modernisierung von Flugzeugkabinen sowie die Teillackierung von Flugzeugen war am 1. November 2016 am Amtsgericht Cottbus ein Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung eröffnet worden. Der Geschäftsbetrieb lief weiter. Nach eigenen Angaben sieht List im Standort Berlin-Schönefeld „eine ausgezeichnete Basis, um künftig ganz Europa, den Mittleren Osten und Nordafrika mit den angebotenen Refurbishment-Services abdecken zu können“.

