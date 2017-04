Zweite Privatuniversität für St. Pölten

In St. Pölten ist am Montag die neue Bertha-von-Suttner-Privatuniversität offiziell gegründet worden. Die Stadt bekommt damit eine zweite Privatuni. Humanwissenschaften und Psychotheraphie stehen ab 2018 auf dem Lehrplan.

Die neue Bertha-von-Suttner-Privatuniversität wird unter anderem eine akademische Ausbildung zum Psychotherapeuten anbieten. Das sei in dieser Form bisher einzigartig in Österreich, berichtet Maria Anne Pleischl, Generalsekretärin des Österreichischen Arbeitskreises für Gruppentherapie und Gruppendynamik (ÖAGG). Außerdem gibt es im Studiengang Psychotherapie noch ein Bachelorstudium für Psychosoziale Intervention. Der Studiengang Humanwissenschaften teilt sich in einen Bachelor für angewandte Humanwissenschaften und in ein Masterstudium für Multimediale Kunsttherapie.

Derzeit wird an der Akkreditierung gearbeitet, sobald diese erfolgt ist, denkt man auch daran, weitere ergänzende Lehrgänge anzubieten. Im Vollausbau sollen etwa 400 Studierende die Bertha-von-Suttner-Privatuniversität besuchen.

Kraus / FH St. Pölten

5.000 Euro Studiengebühren pro Semester

Die prominente Namenspatronin ist bewusst gewählt worden, weil sie sich „in ihrem gesamten Wirken immer für den Respekt vor dem Menschen und die Höherentwicklung der Menschheit eingesetzt hat und dabei stets einen starken Fortschrittsglauben hatte", so der provisorische Geschäftsführer der Privatuniversität Hannes Raffaseder. „Investitionen in die Bildung bringen den meisten Ertrag“, sagt St. Pöltens Bürgermeister Matthias Stadler (SPÖ) und betont: „St. Pölten stärkt seine Position als Bildungshauptstadt im größten Bundesland, auch der Hochschulstandort ist längst von keiner Karte mehr wegzudenken und braucht in vielen Bereichen auch den internationalen Vergleich nicht mehr scheuen“.

Die neue Privatuni, nach der New-Design-Universität bereits die zweite Privatuniversität in St. Pölten, wird am Campus der Fachhochschule angesiedelt sein. Eigentümer der Ausbildungsstätte sind jeweils zur Hälfte die Stadt St. Pölten und der ÖAGG. Die Studiengebühren belaufen sich auf 5.000 Euro pro Semester.

