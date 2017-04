Eckert holt Emmy Werner nach Gutenstein

Bei den Raimundspielen in Gutenstein (Bezirk Wiener Neustadt) wird Intendantin Andrea Eckert in „Alpenkönig und Menschenfeind“ selbst spielen. Deshalb gibt sie die Regie an die langjährige Volkstheater-Direktorin Emmy Werner ab.

Im Sommer 2017 steht Ferdinand Raimunds „Der Alpenkönig und der Menschenfeind“ auf dem Programm der Raimundspiele. Neben der künstlerischen Leitung wird Andrea Eckert selbst in die Hauptrolle des Alpenkönigs „Astragalus“ schlüpfen und holt die österreichische Schauspielerin und Regisseurin Emmy Werner nach Gutenstein.

Emmy Werner gilt als „Grand Dame“ der heimischen Theaterszene. Sie leitete 17 Jahre lang das Wiener Volkstheater, zudem war sie die erste Frau eines Theaters dieser Größe im deutschsprachigen Raum. Für die Raimundspiele in Gutenstein kehrt sie aus dem Privatleben zur Theaterarbeit zurück.

Eckert: „Freue mich auf Wiederbegegnung“

„Es bedeutet mir viel, dass Emmy Werner bei den diesjährigen Raimundspielen die Regie übernehmen wird", so Andrea Eckert in einer Aussendung. „Sie hat mich 1989 ans Volkstheater geholt und mit diesem Engagement und den damit verbundenen Rollen meine Laufbahn auf ganz entscheidende Weise geprägt. Ich freue mich auf unsere Wiederbegegnung und ihre Interpretation dieses grandiosen Stückes."

Auch Werner freut sich bereits auf die Zusammenarbeit: „Der großartigen Schauspielerin Andrea Eckert hatte ich am Volkstheater viele unserer schönsten Erfolge zu verdanken. Dass nun gerade sie mich engagiert hat, ist eine schöne Umkehrung und Wendung in unser beider Theaterleben."

In den weiteren Rollen sind unter anderem Matthias Mamedof, Eduard Wildner und Annette Holzmann zu sehen. Für das Bühnenbild wird Katharina Wöppermann, die mit dem Österreichischen Filmpreis ausgezeichnete wurde, sorgen.

