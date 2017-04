In der Osterhasenwerkstatt der Familie Schrall in Diendorf bei Würmla (Bezirk Tulln) werden pro Stunde 25.000 Eier gefärbt. Gemeinsam mit drei anderen heimischen Firmen sorgt der Eierproduzent für Farbenpracht im Osternest.

Unzählige Eierpaletten kommen vom Kühlhaus in die Färbehalle, noch sind die Eier weiß oder braun. Zuerst werden sie im Dampf vorgewärmt und dann im Wasserbad schonend gekocht. Solange die Eier noch heiß sind, werden sie mit einem Eierschalenlack überzogen. Bei den Farben gibt es eine bunte Vielfalt, erzählt Firmenchef Martin Schrall: „Der Klassiker schlechthin ist noch immer das rote Osterei. Aber es gibt natürlich Trends, wie zum Beispiel das goldene Osterei. Gelb, blau, lila, orange - der Farbenpracht sind keine Grenzen gesetzt.“

250.000 Eier werden täglich gefärbt

Die weißen Eier verwandeln sich in der Färbehalle der Firma Schrall in kürzester Zeit in bunte Ostereier