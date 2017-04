SCS: Elf Mio. Euro für neues Design

Die Shopping City Süd (SCS) in Vösendorf (Bezirk Mödling) investiert elf Millionen Euro und modernisiert das Mulitplex. So wird etwa das Design im Inneren des Entertainmentcenters erneuert, am Vorplatz soll eine Grünoase entstehen.

Das Millionen-Projekt umfasst die Errichtung einer rund 2.000 Quadratmeter großen Grünoase bei den Multiplex Terrassen. Sie sollen als parkähnliche Erholungs- und Veranstaltungsflächen genutzt werden, hieß es am Dienstag bei der Präsentation der Investitionspläne. Ein Kinderspielplatz, ein Veranstaltungplatz, eine Wiesenfläche und ein Bar-Bereich sollen unter anderem auf der Grünfläche Platz finden.

„Das SCS Multiplex hat sich in den vergangenen Jahren mit einem stetigen Besucherzuwachs zum beliebten Freizeit- und Entertainmentcenter entwickelt. Dem wollen wir Rechnung tragen, indem wir mit der Errichtung der Grünoase sowie dem Design Upgrade neue Akzente setzen und zusätzliche Besucher gewinnen", so Anton Cech, Center Manager der SCS. Die neue Grünoase soll Mitte 2017 eröffnet werden. Mit diversen Veranstaltungen und Festivals will man künftig den Schwerpunkt auf Familien und Kinder legen.

Ruhezonen und neue Fronten für Geschäfte

Im Sommer beginnen die Arbeiten für die Modernisierung im Innenbereich des Multiplex. Dort entstehen unter anderem neue Ruhezonen und die Geschäfte bekommen neue Fronten. Ziel ist es, mit der Neugestaltung des gesamten Komplexes einen fließenden Übergang zwischen Innen- und Außenbereich zu schaffen. Die Fertigstellung der Innengestaltung ist für Herbst 2017 geplant. Auch die Fassade wird erneuert.

