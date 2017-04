St. Pölten will Rapid-Krise verschärfen

Nur vier Tage nach dem Duell in der Fußball-Bundesliga kommt es am Mittwoch (20.30, live in ORF eins) im ÖFB-Cup erneut zum Spiel SKN St. Pölten gegen Rapid. Mit einem Sieg im Viertelfinale will der SKN die Krise bei Rapid weiter verschärfen.

Beim 1:1 in der ausverkauften NV Arena gab es am Samstag keinen Sieger, am Mittwoch muss es im Cup eine Entscheidung geben. Im Lager des SKN St. Pölten ist man überzeugt, dass Rapid mit großem Respekt kommen wird. „Wenn wir unsere Leistung vom vergangenen Samstag diesmal über die gesamten 90 Minuten abrufen, dann bin ich überzeugt, dass es gut für uns ausschaut und wir die Krise bei Rapid weiter verschärfen können“, freut sich SKN-Kapitän Lukas Thürauer auf das Spiel.

Die Rapid-Fans waren nach dem Unentschieden in der Bundesliga alles andere als zufrieden. Die Mannschaft wurde nach dem Spiel ausgepfiffen und weggeschickt, als sich Spieler und Trainer verabschieden wollten. Ähnlich explosiv wird die Stimmung am Mittwoch sein, die NV Arena dürfte wieder ausverkauft sein.

Ex-Rapidler ist „heiß“ auf Grün-Weiß

Im Lager des SKN ist vor allem ein Spieler ganz besonders „heiß“. Der ehemalige Rapid-Spieler Ümit Korkmaz zeigte am Samstag eine überragende Leistung und will den SKN am Mittwoch ins Halbfinale führen. Ein guter Start gegen verunsicherte Rapidler ist dabei für den 31-jährigen besonders wichtig: „Ich kenne die Rapid-Fans noch aus meiner Zeit in Hütteldorf. Die Jungs sind wahnsinnig emotional und ich kann mir schon vorstellen, dass auf den Rängen etwas passiert, wenn wir schnell in Führung gehen.“

Admira will Austria erneut überraschen

Der zweite Teil des „Bundesländer-Cup-Duells Niederösterreich gegen Wien“ steigt am Mittwoch (18.00 Uhr) im Wiener Ernst-Happel-Stadion beim Spiel Austria Wien gegen Flyeralarm Admira. Vier Tage nach dem überraschenden 2:0-Sieg in der Bundesliga will die Mannschaft von Trainer Damir Buric auch im Cup gegen die Austria überraschen und den Aufstieg in das Halbfinale schaffen. „Die Jungs arbeiten täglich hervorragend und haben eine hohe Lernbereitschaft. Wir müssen wieder an unser Limit gehen, dann können wir aufsteigen.“

