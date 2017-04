Ostern: Gebete und Schmalzbrote in den Klöstern

Die Osterzeit kann man intensiv beim Verein „Klösterreich“, dem 23 europäische Stifte, Klöster und Abteien angehören, miterleben. In Niederösterreich etwa lädt das Stift Zwettl zum Chorgebet und zum berühmten Schmalzbrotempfang.

Unter dem Motto „Kultur - Begegnung - Glaube“ schnürten die 23 Klöster in Österreich, Deutschland, Tschechien und Ungarn ein umfangreiches Angebotspaket, das am Dienstag präsentiert wurde. Für die Karwoche und das Osterfest werden besondere Einkehrtage, Fastenkurse und Fastenwochen in den Klöstern und Stiften des „Klösterreichs“ geboten. Zudem kann man gemeinsam mit Mönchen und Schwestern das Osterfest feiern.

So lädt zum Beispiel das Stift Zwettl von Gründonnerstag bis zum Ostersonntag ein, „aus dem Alltag auszusteigen und sich mit den Fragen nach Sinn und Ziel zu beschäftigen“, wie es in einer Aussendung hieß. Hier kann man die Zeit in der Ordensgemeinschaft verbringen und etwa am gemeinsamen Chorgebet und am berühmten Schmalzbrotempfang (Agape) teilnehmen.

APA / Paul Plutsch

In Stift Altenburg (Bezirk Horn) findet derzeit eine vorösterliche Fastenwoche statt. Die Teilnehmer werden dabei vom Abt des Benediktinerstiftes begleitet. Das Stift Seitenstetten (Bezirk Amstetten) lädt alle Interessierten ein, die Ostern einmal anders erleben wollen. Von Gründonnerstag bis Ostersonntag stehen unter anderem ein Bibelgespräch, das Mitfeiern der Liturgie und eine Wanderung auf dem Programm.

Pilgerwanderungen bis nach Rohrendorf

Neben den Fastentagen und dem gemeinsamen Beten lädt die Diözese St. Pölten unter dem Motto „Pilgern auf Ostern zu - dem Leben entgegengehen” zu Pilgerwanderungen ein. Am Samstag gibt es etwa eine von Feuersbrunn (Bezirk Tulln) auf dem neu eröffneten Martinusweg am Wagram und Kamp entlang bis nach Rohrendorf (Bezirk Krems).

Wolfgang Zarl

Ebenfalls am Samstag geht es nach dem Pilgersegen von Mank (Bezirk Melk) nach St. Margarethen an der Sierning (Bezirk St. Pölten). An diesem Tag kann aber auch von St. Valentin bis Seitenstetten (beide Bezirk Amstetten) oder von der Ruine Schauenstein (Bezirk Zwettl) zum Stift Altenburg (Bezirk Horn) pilgern.

