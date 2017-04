Royaler Besuch in Schwechat gelandet

Das britische Thronfolgerpaar, Prinz Charles und seine Frau Herzogin Camilla, ist heute Nachmittag auf dem Flughafen Wien-Schwechat unter regem Medieninteresse gelandet. Das Prinzenpaar erwartet ein dichtes Programm.

Bei Sonnenschein landete das Paar wie geplant kurz nach 15.30 Uhr in Schwechat. Um 17.00 Uhr sollten der Prince of Wales und die Duchess of Cornwall von Bundespräsident Alexander Van der Bellen und seiner Frau Doris Schmidauer in der Hofburg empfangen werden. Im Anschluss war eine Unterredung des Thronfolgers mit Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) geplant - mehr dazu in Royals in Wien: Ankunft und Präsidentenempfang (wien.ORF.at).

Charles und Camilla aus Rom angereist

Als Gesprächsthemen der Treffen wurden im Vorfeld die bilateralen Beziehungen, die gemeinsamen Herausforderungen für Österreich und Großbritannien sowie der Bereich Nachhaltigkeit genannt, der dem Prinzen sehr am Herzen liegt.

Charles und Camilla reisten aus Rom zu ihrem zweitägigen Österreich-Besuch an. In der italienischen Hauptstadt standen am Mittwochvormittag noch Treffen mit Präsidenten Sergio Mattarella und Ministerpräsidenten Paolo Gentiloni auf dem Programm. Der britische Thronfolger stattete zudem dem Hauptquartier der Welternährungsorganisation (FAO) einen Besuch ab. Am Dienstag war das Paar von Papst Franziskus im Vatikan empfangen worden.

