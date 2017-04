Banküberfall in Vösendorf geklärt

Das Landeskriminalamt hat einen Überfall auf eine Bank in Vösendorf (Bezirk Mödling) geklärt. Wie der „Kurier“ berichtet, wurde der Täter am Mittwoch festgenommen. Dabei soll es sich um einen ehemaligen Angestellten handeln.

Der Räuber soll am Faschingsdienstag in der Früh noch vor Geschäftsbeginn in einem Nebenraum der Bank auf eine Angestellte gewartet haben, sie mit einer Waffe bedroht und Bargeld gefordert haben. Er konnte mit der Beute Richtung Ortszentrum flüchten – mehr dazu in Bank in Vösendorf überfallen (noe.ORF.at; 28.2.2017) . Die Polizei ging daher von Anfang an davon aus, dass es sich bei dem Täter um einen ehemaligen Angestellten handelte. Nach umfangreichen Ermittlungen bestätigte sich dieser Verdacht.

Der Mann hatte einige Jahre in der Bank in Vösendorf gearbeitet und kannte die Sicherheitsmaßnahmen, sagte Josef Deutsch von der Raubgruppe beim Landeskriminalamt gegenüber noe.ORF.at. Am Mittwoch wurde der Verdächtige in seiner Wohnung in Wien schließlich von der Spezialeinheit Cobra festgenommen. Dabei konnte auch ein Teil der Beute sichergestellt werden. Laut Deutsch ist der Mann geständig, als Motiv nannte er Geldschwierigkeiten.

