Erste Reisewelle in die Osterferien

In Österreich und elf deutschen Bundesländern beginnen am Samstag die Osterferien. Die erste Reisewelle wird aber schon heute erwartet. Wer mit dem Auto unterwegs ist, braucht also Geduld, auch auf Niederösterreichs Straßen.

Viele kleine Skigebiete in tieferen Lagen haben bereits geschlossen, weshalb in den nächsten Tagen weniger Wintersportler unterwegs sein werden. Das Verkehrsaufkommen Richtung Norditalien und Adriaküste dürfte stattdessen stärker sein, heißt es aus der Verkehrsredaktion des ORF.

Baustellenbereiche werden zu Nadelöhren

Die erste Reisewelle wird heute einsetzen, in Niederösterreich kann es vor allem auf der Westautobahn (A1) und der Ostautobahn (A4) zu Verzögerungen kommen. Auf der Westautobahn im Baustellenbereich bei Pöchlarn (Bezirk Melk), auf der Ostautobahn bei Schwechat (Bezirk Bruck an der Leitha).

Die klassischen Heimreisetage sind der Ostermontag und der Dienstag nach Ostern. Der Verkehr werde sich aber auf beide Tage verteilen, das große Chaos sollte also ausbleiben. Erster Schultag nach den Osterferien ist der 19. April.

