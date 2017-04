Gesundheitshotline 1450 geht in Betrieb

In Niederösterreich fällt heute, Freitag, der Startschuss für ein Projekt, das die Gesundheitsberatung revolutionieren soll. Unter der Hotline 1450 - ohne Vorwahl - erhält man Auskünfte bei gesundheitlichen Beschwerden.

Die neue zentrale Gesundheitshotline 1450 wird am Freitagmittag in Betrieb genommen und von Notruf Niederösterreich abgewickelt. Speziell geschulte, diplomierte Krankenpflegefachkräfte stehen unter der Nummer 24 Stunden am Tag für gesundheitliche Auskünfte zur Verfügung, die von Anleitungen zur Selbsthilfe bis zu Empfehlungen, an welchen medizinischen Dienst man sich wenden sollte, reichen.

Hotline soll Spitalsambulanzen entlasten

Anrufer werden nach einem international erarbeiteten System befragt. Dadurch wird eruiert, ob der Patient oder die Patientin eine Behandlung braucht und sollte das der Fall sein, an wen man sich wenden kann. Dabei werden auch die Uhrzeit und der Wohnort berücksichtigt. In Notfällen wird zudem die Rettung verständigt.

Diese zielgerichtete Auskunft soll einerseits die Patienten durch das Überangebot an ärztlichen Dienstleistungen lotsen und andererseits verhindern, dass mit nicht nötigen Beschwerden Spitalsambulanzen überlaufen werden. 70 Prozent der Patienten schätzen laut Untersuchungen die Dringlichkeit ihres Falles falsch ein. Vier Fünftel der Beschwerden, die in Notafallambulanzen behandelt werden, könnten auch im niedergelassenen Bereich versorgt werden, so Patientenanwalt Gerald Bachinger.

Ausweitung des Projekts geplant

Neben Niederösterreich, startet der Probebetrieb des Projekts auch in Wien und Vorarlberg. Ursprünglich hätte die Gesundheitshotline bereits Mitte des Jahres 2015 in Betrieb gehen sollen. Bis Dezember 2018 soll die Hotline nun getestet werden. Danach sollen die Ergebnisse ausgewertet werden, bevor das Projekt auf die restlichen Bundesländer ausgeweitet wird.

