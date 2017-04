Novomatic: Weniger Gewinn trotz Umsatzrekords

Das Glücksspielunternehmen Novomatic mit Sitz in Gumpoldskirchen (Bezirk Mödling) hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen neuen Umsatzrekord verzeichnet. Gleichzeitig ging der Gewinn um ein Viertel zurück.

Mit knapp 2,3 Mrd. Euro nahm der Novomatic-Konzern im Geschäftsjahr 2016 so viel ein wie noch nie in der 36-jährigen Unternehmensgeschichte. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht das einem Plus von etwa zehn Prozent. Der Konzern begründete den neuen Umsatzrekord in einer Aussendung vor allem mit deutlich höheren Automatenerlösen. Dennoch schlug sich die positive Umsatzentwicklung nicht überall nieder. So fiel der Gewinn mit 154 Mio. Euro um mehr als ein Viertel niedriger aus als noch im Geschäftsjahr 2015. Unternehmensgründer Johann Graf ließ sich deutlich weniger Dividende auszahlen. An ihn flossen statt wie im Vorjahr 161 Mio. nur 51 Mio. Euro.

Die Einbußen beim Gewinn waren laut Konzernangaben eine Folge des eigenen Wachstumskurses. Harald Neumann, Vorstandsvorsitzender der Novomatic, sprach angesichts des Berichts von „sehr guten Finanzzahlen“ und „klaren strategischen Weichenstellungen, die für die weitere Expansion der Unternehmensgruppe von besonderer Bedeutung“ seien.

Fokus auf Australien, Asien und Amerika

Als Beispiel nannte Neumann den Erwerb der Aktienmehrheit des australischen Glücksspielunternehmens Ainsworth Game Technology um umgerechnet 336 Mio. Euro. „Durch die starke Präsenz von Ainsworth in Australien, Asien, Nord- und Südamerika wird Novomatic künftig auch diese Märkte verstärkt bearbeiten.“ Noch stehen allerdings diverse Behördenzustimmungen aus. Novomatic rechnet mit einem Abschluss des Deals frühestens im dritten Quartal 2017.

In Österreich machte Novomatic mit dem Einstieg bei der Erzrivalin Casinos Austria, zu der auch die Lotterien gehören, Furore. Indirekt hält der Konzern 11,6 Prozent an den Lotterien und direkt 17,2 Prozent an der Casinos Austria AG (Casag). Den Buchwert der Anteile per Ende 2016 bezifferte Novomatic im Geschäftsbericht mit 196,6 Mio. Euro. Der Marktwert der 17,2 Prozent liegt laut Novomatic-Rechnung bei 94 Mio. Euro.

Mitarbeiterstand deutlich gestiegen

Zum Novomatic-Imperium zählen mittlerweile 217 vollkonsolidierte Unternehmen auf der ganzen Welt, im Jahr 2015 waren es lediglich 188. Der durchschnittliche Mitarbeiterstand stieg von 19.956 auf 23.391 Personen, davon waren 14.772 Arbeiter und 8.619 Angestellte, geht aus dem am Freitag veröffentlichten Geschäftsbericht hervor.

Links: