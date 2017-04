Wald4tler Hoftheater startet mit „Honig im Kopf“

Das Wald4tler Hoftheater startet am 21. April in die heurige Spielsaison. Dabei stehen von April bis Dezember etwa eine Uraufführung und sieben Eigenproduktionen am Plan. Auch gibt es die neue Programmschiene „Wald4tler OFFtheater“.

Die 32. Spielsaison beginnt mit der Premiere von „Honig im Kopf“ von Florian Battermann nach dem gleichnamigen Film von Til Schweiger und Hilly Martinek. „Es ist eine sehr berührende Geschichte über die Liebe zwischen der Enkelin Tilda und ihrem an Alzheimer erkrankten Großvater Amandus“, sagte Intendant Moritz Hierländer. Das Stück wird erstmals in Österreich aufgeführt. Die Inszenierung übernimmt Hanspeter Horner.

Neue Schiene mit experimentellen Produktionen

Beim „Wald4tler OFFtheater“ werden drei Theaterproduktionen gezeigt, welche mit außergewöhnlichen Geschichten, experimentellen Inszenierungen und schonungsloser Sprache neue Zugänge zum Theater ermöglichen sollen. „Wir haben ja grundsätzlich immer schräge und skurrile Produktionen im Programm, dieses Mal mit dem Unterschied, dass es Eigenproduktionen sind“, sagte Hierländer gegenüber noe.ORF.at. „Das war einer meiner Wünsche.“

Eröffnet wird die neue Programmschiene mit „Demut vor deinen Taten Baby!“ von Laura Naumann am 5. Mai. Dabei handelt es sich um eine „absurde Geschichte über drei Frauen, die nach einem gemeinsam überstandenen Terroralarm ihr Leben neu erfinden“, hieß es vom Wald4tler Hoftheater. Bespielt werden ungewöhnliche Plätze, beim Auftakt des „Wald4tler OFFtheaters“ wird das Theatercafé bespielt. „Evita Peron“ startet am 7. September, den Abschluss der neuen Programmschiene macht „Pink Flamingo“, eine Neuadaptierung von Arthur Schnitzlers „Der grüne Kakadu“, am 19. Oktober. „Wir wollen damit auch erreichen, dass Theater über die eineinhalb Stunden Geschichte hinausgeht und Theater und Realität vermischt werden“, so Hierländer.

Wiederaufnahme der Komödie „Die Wahrheit“

Besonderes Herzstück der diesjährigen Saison wird die Uraufführung der Komödie „Die Auserwählten“ von Hakon Hirzenberger sein. Zu den weiteren Eigenproduktionen gehören „Faust I“ von Johann Wolfgang von Goethe, die Komödie „Der letzte der feurigen Liebhaber“ von Neil Simon und das Weihnachtsstück „Josef und Maria“ von Peter Turrini.

Die Beziehungskomödie „Die Wahrheit“ von Florian Zeller ist ebenfalls eine Eigenproduktion und wurde bereits in der vergangenen Saison aufgeführt. Durch den Erfolg ist Intendant Hierländer dem Ruf des Publikums gefolgt, wie er in einer Aussendung sagte, und zeigt heuer die Wiederaufnahme der Komödie - mehr dazu in Wald4tler Hoftheater zeigt „Die Wahrheit“ (noe.ORF.at; 24.9.2016).

Außerdem werden der Comedian Uli Boettcher mit seinem neuen Programm „Ü50“ und Justus Neumann mit „Nur Böses“ zu Gast sein. Zusätzliches Highlight wird die Kosmos-Produktion „Die Blonde, die Brünette und die Rache der Rothaarigen“ sein.

