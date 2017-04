Spürnasen seit 50 Jahren im Einsatz

Seit 50 Jahren ist die Rettungshundebrigade mit ihren zwölf Hundestaffeln ehrenamtlich in Niederösterreich im Einsatz. Sie suchen etwa verschüttete Personen. Die Zwei- und Vierbeiner wurden nun in Bischofstetten (Bezirk Melk) geehrt.

Die Österreichische Rettungshundebrigade versteht sich als gemeinnützige Einsatzorganisation, die sich darauf spezialisierte, Hunde und Hundeführer für die Suche nach vermissten Menschen auszubilden. In den vergangenen viereinhalb Jahrzehnten wurden in allen Bundesländern Landesgruppen mit Einsatzstaffeln zur Ausbildung von Suchhunden gegründet.

Die Landesgruppe Niederösterreich/Wien besteht aus 40 einsatzfähigen Suchhundeteams, die im vergangenen Jahr rund 20 mal im Einsatz waren, wie am Samstag bei der Ehrung bekannt gegeben wurde. „Wir haben bei unseren Einsätzen viele Suizidgefährdete und manchmal Kinder. Auch suchen wir Senioren, die hin und wieder von Heimen beim Spazierengehen abhandenkommen. Es ist immer wieder schön, die Personen finden zu können - vor allem lebend finden zu können“, sagte Hundeführerin Sandra Fröschl. 2016 waren Mensch und Tier laut Bilanz insgesamt 1.800 Stunden im Einsatz.

Training für den Ernstfall Etwa für den Einsatz in einem Trümmerfeld müssen die Rettungshunde im Training einen Menschen unter Holzpaletten finden

„Hunderte von Männern und Frauen engagieren sich für die Lebensrettung von Menschen, sei es bei Lawinen, bei Hochwasser oder bei Explosionen und das ist einfach großartig, denn hier braucht es auch sehr viel an Training“, so die designierte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP).

552 Hundeführer waren 2016 im Einsatz

Mehrmals pro Woche muss mit den Hunden für den Ernstfall trainiert werden. Für den Einsatz in einem Trümmerfeld nach einem Erdbeben zum Beispiel, müssen die Rettungshunde einen Menschen unter Holzpaletten finden. Indem der Hund dann bellt, zeigt er an, dass er eine Person gefunden hat.

ÖRHB

Einmal im Jahr gibt es einen Testeinsatz und eine Prüfung, bei der die Hundeführer und Vierbeiner ihr Können beim Suchen, beim Gehorsam und in Sachen Fitness unter Beweis stellen müssen. „Es hat sich in den letzten Jahren sehr gut aufwärts entwickelt. Wir haben Menschen, die aus allen Schichten kommen - vom Arbeiter bis zum Akademiker. Es wollen sehr viele mit den Hunden arbeiten“, so Helmuth Gruber, Präsident der Österreichischen Rettungshundebrigade. 2016 waren 553 Hundeführer und Helfer im Einsatz.

„Welpen lernen am schnellsten“

Bis es zum ersten Einsatz kommt, absolvieren die Hunde eine rund zweijährige Ausbildung. Die Rasse und die Größe spielen dabei keine Rolle. „Im Idealfall fängt man mit einem Hund an, der noch ganz klein ist. Das heißt, sobald man ihn bekommen hat, fängt man mit der Ausbildung an, weil die Welpen lernen am schnellsten“, sagte Philipp Toscani, Landeseinsatzleiter von Niederösterreich/Wien. „Man meldet sich am besten bei einer der Staffeln, die bei uns in Niederösterreich verteilt sind, an und macht einfach ein Probetraining aus. Man beschnuppert sich gegenseitig und schaut, ob man in das Team hineinpasst.“

Links: