Weltweit größte Fließpresse kommt nach Marktl

Die Neuman Aluminium Gruppe mit Sitz in Marktl in Lilienfeld nimmt demnächst die weltweit größte Fließpresse in Betrieb. Damit werden Aluminiumprodukte, wie Teile für Stoßdämpfer oder Gehäuseteile für Elektromotoren, hergestellt.

Die neue fünf Millionen Euro teure Fließpresse soll Ende April in Betrieb genommen werden, sagt Gerhard Anger, der Geschäftsführer von Neuman Aluminium. Die Presse sei im Vergleich zu den bisherigen Pressen doppelt so groß und habe eine Presskraft von 2.000 Tonnen. Zum Vergleich: Bei den anderen Maschinen liegt die Presskraft bei maximal 1.200 Tonnen.

Laut Auskunft von Anger will das Unternehmen mit der millionenschweren Investition seine Technologieführerschaft weiter ausbauen, vor allem im Bereich der Elektromobilität möchte man künftig verstärkt mitmischen. Fließpressprodukte von Neuman finden laut Website Anwendungen in verschiedenen Bereichen wie in der Automobil- und Luftfahrtindustrie, bei der Haushaltsgeräteproduktion und in der Elektro- und Elektronikindustrie.

Wie die „Niederösterreichischen Nachrichten“ („NÖN“) berichten, werden dazu am Standort in Marktl 20 neue Mitarbeiter angestellt. Neuman Aluminium ist weltweit tätig - neben dem Werk in Marktl gibt es auch Produktionsstätten in Deutschland, der Slowakei, in China oder auch in den USA.

