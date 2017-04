Alko-Lenkerin mit gestohlenem Auto verunglückt

In alkoholisiertem Zustand und mit einem gestohlenen Auto ist am Samstagnachmittag eine Frau im Waldviertel verunglückt. An dem Pkw entstand nach Angaben der Polizei Totalschaden.

Ein Angestellter eines Lokals in Moorbad Harbach (Bezirk Gmünd) hatte angezeigt, dass eine Frau einem Gast die Autoschlüssel und in weiterer Folge den Wagen gestohlen hatte. Als eine Streifenwagenbesatzung bei der Fahndung auf das Fahrzeug stieß, gab die Lenkerin Gas, berichtete die Polizei am Montag.

In einer Linkskurve auf der L8282 in Weitra (Bezirk Gmünd) geriet der Pkw auf das Bankett, kam ins Schleudern und touchierte ein Betonrohr im linken Straßengraben. Die Lenkerin wurde eigenen Angaben zufolge nicht verletzt. Die Frau besitzt keinen Führerschein, ein bei ihr durchgeführter Alkotest verlief positiv.