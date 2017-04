WM-Gold für Gewichtheberin Sarah Fischer

Über den größten Erfolg ihrer Karriere durfte sich am Montag die Gewichtheberin Sarah Fischer freuen. Die 16-Jährige aus Rohrendorf bei Krems gewann bei der U17-Weltmeisterschaft in Thailand gleich drei Medaillen – darunter auch Gold.

Österreichs stärkste Frau ist sie bereits, jetzt gehört sie auch zu den stärksten Frauen der Welt: Am Montag sorgte Sarah Fischer bei der U17-Weltmeisterschaft in Bangkok für die erste österreichische Nachwuchs-Goldmedaille der WM-Geschichte. Die 16-Jährige aus Rohrendorf bei Krems sicherte sich in der Klasse über 75 Kilogramm den Titel im Reißen. 99 Kilogramm konnte die junge Niederösterreicherin erfolgreich stemmen.

zurück von weiter

Darüber hinaus durfte sich Fischer über zwei weitere Medaillen freuen. Im Stoßen (119 Kilogramm) und im Zweikampf (218 Kilogramm) musste sie sich lediglich der Russin Daria Riasanowa geschlagen geben und holte jeweils Silber. Für Sarah Fischer ist dieser Erfolg der nächste Schritt auf dem Weg zu ihrem großen Ziel – der Teilnahme an den Olympischen Spielen 2020 in Tokio.

Mathias Eßmeister, noe.ORF.at

Link: