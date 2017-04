Badner Bahn mit neuem Fahrgast-Rekord

Einen neuen Fahrgastrekord verzeichnete im vergangenen Jahr die Badner Bahn. Knapp 12,5 Millionen Menschen nutzten das öffentliche Verkehrsmittel 2016, das sind um 100.000 Fahrgäste mehr als 2015.

Dass besonders viele Menschen die Badner Bahn für ihren Weg zur Arbeit nutzen, das belegt auch die Statistik der beliebtesten Haltestellen. Die Station „Schedifkaplatz“ am Bahnhof Wien Meidling war mit mehr als 1,3 Millionen Kundinnen und Kunden die meistgenutzte im Jahr 2016. Hier gibt es die direkte Umstiegsmöglichkeit zur U-Bahn und damit sind die Pendlerinnen und Pendler in wenigen Minuten in der Wiener Innenstadt. Gefolgt wird die Haltestelle „Schedifkaplatz“ von den Haltestellen „Vösendorf SCS“ (1,2 Millionen) und der niederösterreichischen Endhaltestelle „Baden Josefsplatz“ (730.000).

Für Wilfing zahlen sich Investitionen aus

Laut einer Aussendung der Wiener Lokalbahnen zeigen die kontinuierlich steigenden Fahrgastzahlen in den vergangenen Jahren, dass die Regionalbahn besonders als umweltfreundliche Alternative für die Pendlerinnen und Pendler im südlichen Umland Wiens stetig an Bedeutung gewinnt. Die Zahlen der Badner Bahn würden laut dem niederösterreichischen Verkehrslandesrat Karl Wilfing (ÖVP) zeigen, dass sich die Investitionen in den öffentlichen Verkehr auszahlen. „Mit der Verdichtung des Sommerfahrplans haben wir bereits im Vorjahr auf die steigenden Fahrgastzahlen reagiert und mehr Kapazität geschaffen. Das Angebot wird sehr gut angenommen und hat zu diesem deutlichen Fahrgastzuwachs geführt“, so Wilfing.

Für die Wiener Stadträtin für öffentlichen Vekehr, Ulli Sima (SPÖ), ist die Badner Bahn „eine der wichtigsten Pendlerverbindungen und als umweltfreundliche, attraktive Alternative für die wachsende Umgebung von Wien von zentraler Bedeutung.“

WLB/Zinner

Neben den Haltestellen „Gutheil-Schoder-Gasse“, „Pfaffstätten-Rennplatz“ und „Neu Guntramsdorf“, die barrierefrei umgebaut beziehungsweise modernisiert wurden, nahmen die Wiener Lokalbahnen 2016 auch Adaptionen am Fahrplan vor. Erstmals seit 2007 fuhr die Badner Bahn auch im Sommer einen durchgängigen 7,5-Minuten-Takt zwischen Wien und Wiener Neudorf.

