Blitz-Coup: Juwelier in drei Minuten ausgeraubt

Unbekannte Täter sind in Bad Vöslau (Bezirk Baden) in ein Juweliergeschäft eingebrochen, wie am Mittwoch bekannt wurde. Der Coup soll laut Polizei rund drei Minuten gedauert haben. Die Täter erbeuteten dabei Goldschmuck.

Der Einbruch soll nicht sehr lange gedauert haben, bestätigte die Landespolizeidirektion gegenüber noe.ORF.at einen Bericht der Tageszeitung „Kurier“. Am Freitag gegen 4.00 Uhr brachen die Täter die massive Eingangstür des Juweliergeschäfts auf. Im Geschäftsinneren zerschlugen sie einige Vitrinen.

Dabei erbeuteten die Täter Goldschmuck und mehrere Uhren. Anschließend flüchteten sie mit der Beute auf Fahrrädern, sagte ein Augenzeuge bei der Polizei aus. Danach verlief sich allerdings die Spur der Verdächtigen. Wo die Täter auf ein anderes Fluchtfahrzeug umstiegen, war Mittwochmittag noch unklar.

Landeskriminalamt ermittelt ähnliche Vorfälle

Zur Schadenssumme wollte der Juwelier keine Auskunft geben. Die Diebstahlsgruppe des Landeskriminalamtes ermittelt, die „Erhebungen laufen auch Hochtouren“, hieß es am Mittwoch. Es wird derzeit unter anderem überprüft, ob es in letzter Zeit in Niederösterreich ähnliche Einbrüche mit dieser Vorgehensweise gab.

