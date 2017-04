Seelsorge baut Chat-Beratung aus

Seit Oktober bietet die Telefonseelsorge St. Pölten neben der klassischen Telefonberatung auch Seelsorge per Internet-Chat an. Weil das Angebot stark nachgefragt wird, werden nun zusätzliche Berater ausgebildet.

Auf der Website der Telefonseelsorge kann vorab ein Termin zu einer bestimmten Uhrzeit gebucht werden. „Die Chats sind auf 45 Minuten angelegt“, sagt Irmgard Bayrhofer, Referentin für Online-Beratung der Telefonseelsorge, im Gespräch mit noe.ORF.at. Die Beratungen finden von Montag bis Freitag meist nach 18.00 Uhr statt. Insgesamt kümmern sich 22 Berater um die Anliegen der Ratsuchenden.

APA/EPA/Andy Rain

25 zusätzliche Chat-Berater derzeit in Schulung

„Es werden alle Chats, die wir anbieten, rasch gebucht“, so Bayrhofer. Daher startete die Telefonseelsorge vor kurzem mit einer neuen Ausbildung, um in Zukunft weitere Termine anbieten zu können. 25 Chat-Berater sollen noch dazukommen, sie werden derzeit eingeschult. „Wir merken, dass der Bedarf einfach da ist“, so Bayrhofer.

Vor allem Themen wie Essstörungen, Kontaktunfähigkeit und Selbstverletzungen etwa durch Ritzen werden bei den Chats häufig besprochen. „Es kommen eher Themen vor, die eine höhere Anonymität benötigen. Durch das Chatten fällt die Stimme weg, dadurch fühlen sich die Ratsuchenden noch sicherer und da kommen dann Themen, die schambesetzter sind oder die man nicht so einfach anspricht“, sagt Bayrhofer.

Links: