Fallschirmspringer hing in Baum fest

Ein Fallschirmspringer ist am Mittwochnachmittag nahe dem Flugplatz Krems-Langenlois in acht Metern Höhe in einem Baum hängen geblieben. Er konnte von der Feuerwehr aus seiner misslichen Lage unverletzt befreit werden.

Insgesamt 25 Helfer der Feuerwehr rückten am Mittwochnachmittag zum Flugplatz aus, um dem Fallschirmspringer zu Hilfe zu kommen. Wie die Feuerwehr Krems berichtete, konnte der Mann unverletzt gerettet werden. Dazu mussten die Helfer einen Baum fällen, um mit dem Korb der Drehleiter ungehindert zum Fallschirmspringer vordringen zu können.

Nachdem der Baum gefällt war, konnte der Fallschirmspringer aus seiner misslichen Lage befreit und dem Rettungsdienst übergeben werden. Der Arzt des nahen Notarzthubschrauberstützpunktes stellte laut der Freiwilligen Feuerwehr Krems keine Verletzungen fest. Mithilfe der Drehleiter bargen die Feuerwehrkräfte anschließend auch den Fallschirm.

