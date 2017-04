Viele Menschen sind zu dick

Frauen und Männer in Niederösterreich leben länger und sind auch länger gesund. Das zeigt der aktuelle Gesundheitsbericht des Landes. Allerdings psychische Erkrankungen nehmen zu, zudem sind viele Menschen zu dick.

Die Lebenserwartung ist seit dem Jahr 2005 deutlich gestiegen, bei Männern auf durchschnittlich 78,6 Jahre, bei Frauen auf 83,4 Jahre. Doch der aktuelle Gesundheitsbericht zeigt auch weniger erfreuliche Aspekte auf: Mehr als die Hälfte der Bevölkerung ist übergewichtig und auch die Zahl der psychischen Erkrankungen steigt stetig an.

140.000 Menschen in Niederösterreich sind depressiv

Etwa zehn Prozent bzw. 140.000 Menschen in Niederösterreich sind depressiv. Die Zahl der psychisch bedingten Krankenstände erhöhte sich von 2005 bis 2014 um 73 Prozent von 7.200 auf 12.400 Fälle, deren Dauer von durchschnittlich 32 auf 46 Tage, bestätigten die Untersuchungen im Gesundheitsbericht.

„Früher sind diese Erkrankungen meist verschwiegen worden, heute redet man darüber und bekennt sich dazu, wodurch es auch leichter wird, sie zu behandeln. Die Zunahme liegt bei acht Prozent in den letzten zehn Jahren“, sagt die designierte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP).

Chronische Erkrankungen nehmen zu

Eine Steigerung gab es auch bei den chronischen Erkrankungen. Die Schwerpunkte dabei lagen im Bereich der Allergien, Rücken- und Nackenschmerzen und Bluthochdruck, gefolgt von Diarthrose und Asthma. Im Bereich der Krebserkrankungen liegt Niederösterreich im Bundesdurchschnitt. „Jährlich erkranken in Niederösterreich 7.000 Menschen an Krebs“, sagt Landesrat Maurice Androsch (SPÖ). Die häufigste Krebsart ist der Brustkrebs, gefolgt von Prostatakrebs.

Die Gesundheit der Bevölkerung könne nur wirksam und nachhaltig gefördert werden, „wenn gebündelte Anstrengungen in allen Bereichen unternommen werden“, so Androsch. Mehr als die Hälfte der niederösterreichischen Bevölkerung ist übergewichtig oder adipös. Nur 29 Prozent der Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher essen täglich Obst. Lediglich 24 Prozent bewegen sich ausreichend und fast ein Viertel leidet an Bluthochdruck, so lauten weitere Untersuchungsergebnisse des aktuellen Gesundheitsberichts - mehr dazu in Bluthochdruck als unterschätzte Gefahr (noe.ORF.at; 30.11.2016).

